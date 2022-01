Das eigene Wunschbad verwirklichen

Seit einigen Wochen ist die Bad Oase Hasenkamp am Kolumba-Museum in Köln nahe dem WDR Funkhaus geöffnet. Auf über 450 m² präsentiert das Expertenteam von Hasenkamp Bäder-, Saunen- und Whirpooltrends der Extra-Klasse mit einzigartigem Designerlebnis. Die Kernkompetenzen des 100-jährigen Traditionsunternehmens liegen dabei in der fachkompetenten Gestaltung und Modernisierung von innovativen Bäder- und Wellnessanlagen im privaten und gewerblichen Bereich.

Die BesucherInnen können auf der lichtdurchfluteten Ausstellungsfläche hochwertiges Interieur hautnah erleben und so die Fusion aus Handwerk und Wellness völlig neu entdecken. Design-Armaturen erlesener Hersteller, individuell konzeptionierte Saunen und elegante Hamams sowie exklusive Whirlpools mit ausgefeilter Technik und faszinierendem Design zeigen, wie erstklassige Wellness- und Spa-Landschaften umgesetzt werden können. Ein weiteres Highlight sind hochintelligente, hinterleuchtete Mosaik Lichtsysteme, die mit neuester LED-Technologie und Sensorik ausgestattet sind. Über eine Smartphone-App lassen sich dynamische Lichtszenen auf die ultraflache Mosaikwand streamen. Für ein besonderes Verwöhnerlebnis sorgt der Bochumer Meisterbetrieb mit seinen multisensorischen Home Spa-Lösungen für Duschen, die Wasser, Video, Licht, Sound und Duft zu einem allumfassenden Sinnesrausch vereinen. Umweltfreundliche Wärmesysteme und intelligente Smarthome Anwendungen lassen so das Traumbad der Zukunft schon jetzt Wirklichkeit werden. Ein große Auswahl an Materialmustern und die von Baddesignern erstellten 3D-Raumansichten machen das neue Bad greifbar.

Der gewerkeübergreifende „Alles aus einer Hand-Service“ des Familienbetriebs garantiert während der Modernisierungsmaßnahme eine professionelle Planung und Montage des neuen Traumbades mit Festpreis und Termingarantie. Egal ob FliesenlegerInnen, MalerInnen, InstallateurInnen, MöbeltischlerInnen oder ElektrikerInnen: Alle HandwerkerInnen werden durch die projektleitenden BaddesignerInnen und HandwerksmeisterInnen professionell koordiniert, sodass auch eine kurzfristige Umsetzung des Traumbades oder der Energiesparsysteme möglich ist. Die Finanzierung der neuen Wellnessoase oder effizienten Heizungsanlage kann auf Wunsch auch zu günstigen Kreditkonditionen angeboten werden. Die neue Bäder-Manufaktur des traditionsreichen Meisterbetriebs ist vielfältig und individuell und besticht durch moderne Wellness- sowie Spa-Landschaften – mitten in der Metropole Köln.

Wellness-Manufaktur Hasenkamp, Kolumbastraße 10 (Altstadt), Ö: Mo-Fr 10-19h, Sa 10-18h, Tel. 83 79 03 35, weitere Infos unter: www.badeoase-koeln.de

