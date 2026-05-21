Das gelingt nur selten

Im Kölner Zoo wachsen fünf junge Schwarzhalsschwäne auf. Sie schlüpften Mitte März und entwickeln sich sehr gut. Einer ersten Geschlechtsbestimmung zufolge handelt es sich um ein männliches Tier und vier weibliche. Ihre Eltern sind vier Jahre alt. Es ist das erste Mal, dass sie erfolgreich Küken großziehen.

Diese nicht bedrohte Art wird in Zoos eher selten gezeigt. Schwarzhalsschwäne sind anspruchsvoll und erfordern viel Know-how in der Haltung. Viele Küken überstehen die ersten Lebenstage nicht. Umso erfreulicher ist es für die Verantwortlichen des Kölner Zoo, dass das gesamte Gelege und alle fünf Küken proper und fit auf dem Teich in Nachbarschaft des „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“ schwimmen, wo sie gut zu sehen sind.

Aus dem Süden Südamerikas

Das Ursprungsgebiet der Schwarzhalsschwäne ist das südliche Südamerika. Ihre Brutgebiete reichen von der Mitte Chiles und dem Südosten Brasiliens über Patagonien bis Feuerland und zu den Falklandinseln. Im Winter ziehen die Vögel nach Norden bis Paraguay und Südostbrasilien. Sie bewohnen vor allem seichte Seen und Süßwassersümpfe, aber auch Brackwasserlagunen und geschützte Meeresbuchten. Auf dem Speiseplan stehen hauptsächlich Algen und andere Wasserpflanzen.

Schwarzhalsschwäne erreichen eine Länge von bis zu 140 Zentimetern und wiegen in der Regel zwischen 3,5 bis 6,5 Kilogramm. Die Männchen sind deutlich größer als die Weibchen, ansonsten weist diese Art keinen auffälligen Geschlechtsdimorphismus auf. Auffällig und namensgebend sind der schwarz gefärbte Kopf und Hals. Das restliche Gefieder ist weiß. Die Augen werden von einem schmalen, weißen Augenstreifen eingerahmt. Der Schnabel ist grau und besitzt an der Basis einen großen, rot gefärbten fleischigen Höcker. Die Beine sind fleischfarben. Bei Jungvögeln sind die Kopf- und Halsfedern noch schwarzbraun – so auch bei den Jungtieren im Kölner Zoo derzeit. Die übrigen Partien des Federkleides sind hell-graubraun und mit weißen Federn durchsetzt. Der Schnabel ist bei heranwachsenden Vögeln noch grau.

Die Gesamtpopulation des Schwarzhalsschwans wird von der Weltnaturschutzunion (IUCN) auf 26.000 bis 100.000 Tiere geschätzt. Die Art gilt als nicht gefährdet.