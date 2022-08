Es ist das größte Comeback aller Zeiten: Dieter Bohlen kommt nicht nur zurück zu DSDS, sondern auch zurück auf die Bühnen der Nation. Tourveranstalter der Dieter-Bohlen-Shows in zwölf Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich ist der SparkassenPark in Mönchengladbach mit Geschäftsführer Michael Hilgers.

„Das wird eine große Herausforderung für uns mit Dieter Bohlen im Frühjahr 2023 seine vermeintlich allerletzte Tour zu veranstalten, denn schließlich verheißt der Titel der Tour nichts Geringeres als: Das größte Comeback aller Zeiten! Aber so kennen seine Fans ihn und werden sicherlich nicht enttäuscht werden!“, führt der Geschäftsführer des SparkassenParks aus. „Wir freuen uns sehr auf dieses fantastische Projekt.“

Dieter Bohlen, Sänger und Produzent, Pop-Titan, Moderator, TV-Größe: Dieser Mann ist aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Seit den 1980er-Jahren jagt ein Erfolg den nächsten, die Liste seiner Auszeichnungen ist lang. Bekannt ist der Entertainer vor allem durch seine Erfolge mit „ModernTalking“, eine der erfolgreichsten Bands weltweit, die aus Deutschland kommt. Songs wie You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Cheri Cheri Lady, Brother Louie und Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) gingen um die ganze Welt. Dieter Bohlen ist der einzige Künstler, der 25 Nummer 1 Hits nachweisen kann und mit über 1.000 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde.

2023 wird Dieter Bohlen wohl zum letzten Mal mit seiner 7-köpfigen Band auf eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen und seinen Fans die Show des Jahrzehnts liefern.

Tickets sind ab Freitag, den 12. August, 10h erhältlich.

Dieter Bohlen - Live 2023, 07.05., Palladium, Köln

