Das RheinEnergieSTADION wird am 01. Januar 2022 zum Austragungsort eines großen Eishockey-Festes – dem DEL WINTER GAME 2022. Die Kölner Haie freuen sich mitzuteilen, dass das Freiluft-Spiel gegen die Adler Mannheim um eine echte Attraktion reicher wird. „Kölle singt“ wird einen besonderen Teil des Rahmenprogramms einnehmen. „Kölle singt“ ist eine Kölner Institution. Bei den großartigen Mitsing-Konzerten in der LANXESS arena begeistert der Künstler Björn Heuser seit vielen Jahren Tausende Menschen. Jetzt wird das kölsche Mitsing-Event Teil des DEL WINTER GAME.

Haie-Geschäftsführer Philipp Walter: „Es freut uns sehr, dass wir mit „Kölle singt“ eine hochemotionale und starke Kölner Marke beim DEL WINTER GAME mit dabei haben. Die Kölner Musik ist ein großer Bestandteil des kölschen Kulturguts. Die Menschen können am 01. Januar sehr viel erleben und spüren, was Köln ausmacht: Wir treffen uns in der Heimspielstätte des 1. FC Köln, singen gemeinsam kölsche Lieder und erleben dann als Hauptact das Top-Eishockey-Spiel zwischen unseren Haien und den Adlern Mannheim. Das wird ein einzigartiges Erlebnis.“

Sänger Björn Heuser: „Ich durfte ja schon mehrfach bei den Haien in der Arena auf dem Eis stehen, aber bei diesem großartigen Ereignis im Stadion dabei zu sein, das toppt noch mal alles. Ich freue mich total auf die Haie-Fans und eine großartige Kulisse. Das wird definitiv ein perfekter Start ins neue Jahr.“

Lukas Wachten, Initiator von „Kölle singt“: „Die Kooperation mit den Haien ist für uns ein absoluter Ritterschlag und wir freuen uns riesig auf eins der bedeutendsten Sportereignisse in Deutschland. Wenn Haie und „Kölle singt“ gemeinsam auf dem Eis stehen, dann ist das sicher das ganz große kölsche Gänsehaut-Jeföhl. Das ganze „Kölle singt“-Team wird alles geben, um den Haie-Fans einen unvergleichlichen Tag zu bescheren und natürlich die Mannschaft zum Sieg zu singen.“

Weitere Infos und Tickets unter: www.haie-tickets.de & www.del-wintergame.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!