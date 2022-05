Es gehört zur jährlichen Festivalsaison wie lange Kloschlangen, mieses Wetter, warmes Dosenbier, Handbrot und ungewaschene Haare: Die meist vergebliche Suche nach den weiblichen Künstlerinnen im Line Up der großen deutschen Traditions-Festivals. Das soll sich mit dem DCKS Festival am 6. Juni 2022 ändern. Was im Sommer in der Carolin Kebekus Show im Ersten als Reaktion auf die mangelnde Repräsentation von Frauen in der Musikindustrie begann, wird nun endlich Realität.

Auch dank der überwältigenden und positiven Resonanz von deutschen Musikerinnen, Veranstalter:innen und Agenturen kann das Festival mit einem rein weiblichen Lineup an Pfingstmontag im Tanzbrunnen in Köln stattfinden. Dabei steht die Vision, dass Frauen durchaus HeadlinerIn (sein) können im Vordergrund. Neben bereits bekannten Musikerinnen wie LEA, Mine, Luna, Annie Chops oder die No Angels wird auch eine Newcomerin vertreten sein.

Neben dem Musikprogramm auf der großen Hauptbühne wird man u.a. mit Hazel Brugger, Maren Kroymann, Auma Obama und Judith Holofernes und vielen weiteren namhaften Frauen aus verschiedenen Branchen ins Gespräch kommen. Auf der Talk-Stage wird über ihre Erfahrungen rund um Gender Equality gesprochen und Lösungen für mehr Sichtbarkeit erörtert, um den aktuellen Diskurs damit kräftig anzuheizen.

Neben dem gesellschaftlichen Appell soll das DCKS Festival natürlich vor allem eins sein: ein schönes Open-Air-Event mit toller Musik, kühlem Bier, kurzen Kloschlangen und (hoffentlich) gutem Wetter.

DCKS Festival, 06.06., 14-22h, Tanzbrunnen Open Air, Köln

