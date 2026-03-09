Deine Bühne, Köln: Erster Akt

Am 6. März 2026 wurde der Bauzaun am Offenbachplatz umgestaltet, um bewusst zu irritieren: Der sogenannte „Frustzaun“ zeigt auf mehr als 90 Metern Länge und zwei Metern Höhe die prägnantesten Schlagzeilen der vergangenen 14 Jahre zur Sanierung der Bühnen Köln. Großformatig zu lesen sind zugespitzte Titel, die die öffentliche Debatte der vergangenen Jahre geprägt haben.

Der Frustzaun markiert den ersten Akt der Kommunikationskampagne zur Wiedereröffnung der Bühnen Köln im September 2026. Die Kampagne ist in vier Akte gegliedert und steht unter dem Leitmotiv „Deine Bühne, Köln“. Die Kampagne begleitet den Prozess der Wiedereröffnung kommunikativ und emotional. Ziel der Kampagne ist es, den Offenbachplatz und die Bühnengebäude wieder als lebendigen Ort für Kunst, Austausch und städtische Identität zu positionieren.

× 1 von 2 Erweitern Kai Stracke × 2 von 2 Erweitern Kai Stracke Prev Next

Erster Akt: Die Geschichte zu Ende erzählen

Mit dem Frustzaun greift die Stadt Köln die kritische Berichterstattung der vergangenen Jahre auf, um klarzumachen: Die herausfordernde Geschichte der Sanierung am Offenbachplatz wird nicht ausgeblendet, sondern kritisch reflektiert, um anschließend den Blick in die Zukunft richten zu können.

Am Mittwoch, 11. März 2026, werden zehn Künstler*innen aus unterschiedlichen Kölner Stadtbezirken den Frustzaun live vor Ort am Offenbachplatz gestalten. In einer öffentlich sichtbaren Aktion werden die negativen Schlagzeilen übermalt und künstlerisch transformiert. Mit diesem zweiten Schritt innerhalb des ersten Kampagnenakts beginnt die Neudeutung des Ortes: als kulturelles Zentrum und urbaner Treffpunkt.