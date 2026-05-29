DEITERS und Goldene Jungs spenden 500 Ranzen für Pänz

Expand © Deiters Foto v.l.n.r.: Michael Sauer, Andreas Schubert, Herbert Geiss, Marco Pütz (1. Vorsitzender Goldene Jungs), Maximilian Lorenz, Deiters-Geschäftsführer Alexander Berg

Deiters und der Goldene Jungs e.V. haben am gestrigen Nachmittag im größten Karnevalskaufhaus der Welt, der Deiters-Zentrale in Frechen, knapp 200 hochwertige Ranzen-Sets von ergobag an sozial benachteiligte Pänz verteilt. Ein tolles Rahmenprogramm mit Kinderschminken, einem interaktiven Musikprogramm, Luftballons und einem Eiswagen sorgten dafür, dass sie die Alltagssorgen für ein paar Stunden vergessen konnten. Für die Kinder ist es enorm wichtig, dass sie genauso stolz und glücklich eingeschult werden können, wie ihre künftigen Klassenkameraden.

Zusätzlich sind noch 300 Ranzen-Sets über verschiedene Träger verteilt worden, so dass insgesamt 500 Ranzen für strahlende Kinderaugen sorgten. Möglich gemacht wurde die Aktion durch eine Spende von Deiters an den Goldene Jungs e.V. über 100.000 Euro.

Deiters-Inhaber Herbert Geiss: Wir freuen uns, dass wir viele strahlende Kinder sehen, die rechtzeitig vor dem Schulanfang einen tollen Ranzen von ergobag bekommen haben. Als Vater weiß ich, welche Bedeutung ein Ranzen für die Pänz hat, deswegen haben wir diese Aktion sehr gerne unterstützt und hoffen, den Kids damit den Start in den Schulalltag zu vereinfachen und zu verschönern.