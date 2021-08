Den richtigen Job finden

Interessierte haben am Donnerstag den 26. August 2021 vor Ort in der XPOST die Gelegenheit, mit über 70 Unternehmen aus dem Großraum Köln in Kontakt zu treten. Dort können die BesucherInnen direkt mit den Personalverantwortlichen über aktuelle Jobangebote und Einstiegsmöglichkeiten sprechen.

Während des gesamten Tages wird es darüber hinaus weitere Aktionen geben – kostenlos für alle BesucherInnen: Bewerbungsmappencheck, Bewerbungsfotoshooting, Coachings und Vorträge rund um die Themen Job, Bewerbung und Karriere.

Für den Besuch der Messe wird ein Ticket dessen QR-Code vor Ort beim Einlass zur Veranstaltung gescannt wird benötigt sowie einen Negativtestnachweis gemäß der 3G-Regel: genesen, geimpft oder getestet.

Karrieretag Köln 2021, 26.08., 10-17h, XPOST, weitere Infos unter: www.karrieretag.org/koeln

