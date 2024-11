Der BRAUWELT Köln Wintermarkt

Die Weihnachtszeit rückt näher, und auch in diesem Jahr öffnet die Brauwelt Köln wieder ihre Tore für den Wintermarkt – abseits des hektischen Trubels, dafür mit besonderer Herzlichkeit und traditionellem Flair. Im historischen Ambiente bieten Marktstände Kunsthandwerk, Live-Musik am Weihnachtsfeuer und saisonale Köstlichkeiten. Ein Highlight sind die speziellen Glüh-Kreationen, die Brau- und Brennmeister Martin Sittkus eigens für die kalte Jahreszeit entwickelt hat.

„Unsere beliebten Spirituosen wurden für die Winterzeit zu exklusiven Glüh-Kreationen verfeinert – darunter der Glüh-Gin mit dem preisgekrönten Sünner Gin 260, der bei den World Gin Awards Gold erhielt, sowie der Glühmoncello mit dem hauseigenen Sünner Limoncello, ideale Begleiter für kalte Winterabende“, erklärt Sittkus. Der Glühmoncello kann auch auf dem Wintermarkt erworben werden und ist ein passender Aperitif für das Weihnachtsessen oder ein besonderes Geschenk für den Weihnachtsbaum. An den „Familien-Sonntagen“ steht für kleine Gäste das Backen von Stockbrot und das Rösten von Marshmallows am Feuer auf dem Programm. Die Holzstockbahn lädt täglich dazu ein, das eigene Geschick zu testen – ein Vergnügen für Jung und Alt. Am 15. November wird diese Bahn mit einem großen Eröffnungs-Turnier eingeweiht, bei dem BesucherInnen ab 19 Uhr kostenfrei teilnehmen und Preise aus der ältesten Brauerei und Brennerei Kölns gewinnen können.