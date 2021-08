Der CSD einmal etwas anders

Um in Zeiten der Pandemie ausreichend Platz zu haben, findet in diesem Jahr kein Straßenfest in der Altstadt statt. Stattdessen gibt es auf dem großen Außengelände der LANXESS arena in Deutz das CSD-Veedel. Das CSD-Veedel rund um das Henkelmännchen vereint ein buntes Fest mit ausgefallenen Bühnenauftritten, engagierten Reden und emotionalen Momenten.

Hauptbühne

Auch im CSD-Veedel darf eine große Bühne nicht fehlen. Stars und Sternchen bringen hier die BesucherInnen in Stimmung. Aber auch Stille und Besinnlichkeit ist während des Programmpunktes „Kerzenlichter gegen das Vergessen“ oder eine anregende Diskussion bei dem PolitTalk zu finden. Es ist also ein Ort der Unterhaltung, der Diskussion und der Besinnlichkeit. Ein Fest für alle, mit deutschen und internationalen Künstlern, gepaart mit Regional- und Bundespolitikern on Stage.

Politurbühne

Auch im CSD-Veedel ist die Politurbühne das Juwel des ColognePride 2021. Die Kleinkunstbühne überzeugt jedes Jahr aufs neue mit tollen lokalen Acts, die die Herzen berühren. Hier erwartet das Publikum eine gelungene Mischung aus Show, Politik und Information. Abends lassen dann nationale und internationale DJs hier den Plattenteller rotieren.

