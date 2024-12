Der offizielle Karaoke-Bus zum Kinofilm

Let me entertain you! Zum Kinostart des umwerfenden Musik-Biopics Better Man - Die Robbie Williams Story bringt TOBIS Film den Fans in 8 deutschen Städten ein echtes Highlight direkt vor die Haustür: Im offiziellen Karaoke-Bus zum Film haben Robbie- und Karaoke-Fans die einmalige Chance, sich wie ein Popstar zu fühlen und ihre Lieblings-Hits des britischen Sängers allein oder gemeinsam mit Freunden und anderen Fans zu singen. Als Belohnung winken Freikarten für den Kinofilm BETTER MAN, der ab 02. Januar 2025 überall in Deutschland im Kino zu sehen sein wird.

Die Musik von Robbie Williams ist mehr als nur Pop – von der unbeschwerten Euphorie der 90er Jahre mit Take That bis hin zu seinen Solo-Alben verbindet sie Menschen auf der ganzen Welt. Lieder wie „Angels“, „Feel“ und „She’s The One“ sind zu unsterblichen Hymnen geworden. Diese und andere Hits zum Mitsingen machen die BETTER MAN-Karaoke-Bustour zu einem unvergesslichen Erlebnis – die perfekte Gelegenheit für alle, Robbie Williams und seine Musik auf eine ganz besondere Weise zu feiern!

So. 08.12., 12-19:15h, MediaPark vor dem Cinedom, Köln

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!