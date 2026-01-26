Der Pänz-Pokal 2026

Vom 02. bis zum 06. Februar 2026 erobern die Jecken wieder den Kölner Hauptbahnhof: Der Pänz-Pokal geht in die 22. Runde und verwandelt den Kölner Hauptbahnhof in eine bunte Bühne der Lebensfreude – mit Kinder- und Jugendtanzgruppen, die die Herzen des Publikums erobern werden. Viele kleine und große Jecke können sich auf eine Woche voller Tanz, Musik und ganz viel kölscher Tradition freuen.

Ein Karnevalsfeuerwerk der Extraklasse

In der fünften Jahreszeit feiert der Pänz-Pokal traditionell die Verbindung von Tanz, Karneval und Kölner Lebensfreude. Insgesamt treten dieses Mal 24 Vereine aus der Region mit rund 900 jungen Tänzer:innen auf. Wer nicht nur zuschauen, sondern mehr erfahren will, findet in der C-Passage des Hauptbahnhofs eine erweiterte Lounge: Auf Stelen werden mithilfe von Augmented Reality spannende Inhalte erlebbar gemacht. Hierzu zählen ein offizielles Tanz-Tutorial mit Pänz-Pokal-Gesicht Anna Lena sowie das Musikvideo, das die kölsche Band ALUIS mit den Gewinnern aus dem vergangenen Jahr aufgenommen hat.

„Der Pänz-Pokal ist weit mehr als ein Tanzwettbewerb – er ist ein echtes Karnevalsfest, das Generationen vereint und den Geist des Kölner Karnevals auf eine ganz besondere Weise zum Leben erweckt. Wir sind stolz darauf, dass er seit karnevalistischen 2 x 11 Jahren die Herzen von Jung und Alt erfreut und die Vielfalt und Begeisterung des Karnevals einem immer größeren Publikum näherbringt“, erklärt Stefanie Toloszycki, Werbereferentin der MEKB GmbH.

Tanz dich in den Karneval – Erlebe mit uns die Pänz-Pokal-Tänze!

Montag bis Freitag bringen die Kinder- und Jugendtanzgruppen täglich von 17:00 bis ca. 18:30 Uhr den Kölner Hauptbahnhof zum Beben. Jede Vorstellung wird zu einem mitreißenden Höhepunkt. Auch die sozialen Medien spielen eine große Rolle: Der Instagram-Kanal @paenzpokal_official bietet exklusive Einblicke und attraktive Gewinnspiele, bei denen alle Karnevalsfans mitmachen können. Alle Teilnehmenden, die sich an der Abstimmung der Tageslieblinge beteiligen und die jeweiligen Postings auf Instagram kommentieren, haben Chancen darauf, 4 x 5 Freikarten für die DB Regio AG Tribüne des Schull- und Veedelszöch zu ergattern.

Das große Finale: Kölscher Karneval in seiner schönsten Form

Und dann der grandiose Abschluss: Am 9. Februar 2026 wird der Kölner Hauptbahnhof zum Schmelztiegel. Denn dann werden die Siegergruppen geehrt, und die kölsche Band ALUIS wird live den Pänz-Pokal-Song „Bühne und Applaus“ zum Besten geben – ein Herzschlag-Moment! Die Gewinnervereine dürfen sich zusätzlich über Einkaufsgutscheine der Shops im Kölner Hauptbahnhof freuen.

Weitere Infos rund um die Aktion, die Vereine und Termine unter www.bahnhof.de/koeln-hbf/paenz-pokal