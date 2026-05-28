Der Rheinlandtarif lässt die Region noch näher zusammenwachsen“

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Bei einem Branchen-Event haben Vertreter*innen der Verkehrsverbünde sowie der Politik und der Verkehrsunternehmen der Region gestern den Start des neuen Rheinlandtarifs eingeläutet. Die Runde um Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, drückte dabei den symbolischen Startknopf. Der Rheinlandtarif gilt ab kommendem Montag, 01. Juni. Der Aachener Verkehrsverbund (AVV) und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) reduzieren im Rahmen ihrer gemeinsamen Tarifreform die Zahl der Preisstufen von aktuell 16 auf perspektivisch drei. Gleichzeitig werden mehr als 70 Prozent der bisherigen Tarifprodukte nicht fortgeführt. Damit erfolgt eine grundlegende Vereinfachung des Tarifsystems mit deutlich weniger Tarifvarianten und einer leichteren Orientierung für die Fahrgäste.

× Erweitern Foto: VRS GmbH/Smilla Dankert NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer

Minister Oliver Krischer erklärte: „Die Menschen wollen mobil sein – unkompliziert und zu fairen Preisen. Mit dem Deutschlandticket für Vielnutzende und dem digitalen Tarif eezy.nrw für Gelegenheitsfahrende verfügen wir bereits über zwei starke Angebote als Grundpfeiler des tariflichen Systems. Wer sich in diesen beiden Erfolgsprodukten nicht wiederfindet, hat nun im Rheinlandtarif eine einfache Alternative, die die Region noch näher zusammenwachsen lässt. Einfache und transparente Tarife sind genau das, was die Fahrgäste wollen.“

Schulterschluss im Sinne der Fahrgäste

Der Rheinlandtarif ist im engen Schulterschluss mit den Verkehrsunternehmen und der regionalen Politik entstanden. „Es war ein teilweise hartes, aber immer lösungsorientiertes Ringen um die bestmögliche Einigung. Auf das Ergebnis können alle Beteiligten stolz sein“, fasst VRS-Verbandsvorsteher Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, zusammen. Dr. Ralf Nolten, Landrat des Kreises Düren und stellvertretender Verbandsvorsteher des AVV, fügt hinzu: „Die beschlossene Migrationsphase bis Ende Mai 2028 erlaubt es, eezy.nrw weiter zu stärken und so mögliche Preishärten durch den Wegfall der Kurzstrecke abzufangen. Ein gutes Beispiel dafür, dass diese tiefgreifende Reform mit Augenmaß konzipiert ist.“ Zum 01. Juni 2028 wird die zweite Stufe der Tarifreform realisiert werden. Dann entfällt die übergangsweise noch angebotene Kurzstrecke, ein weiterer konsequenter Schritt hin zu einem einfacheren und verständlicheren Tarifsystem für die Fahrgäste.

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Volker Otto, Beiratsvorsitzender im VRS und Geschäftsführer der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG): „Beim Zuschnitt der neuen Preisstufen galt es, die Balance zwischen der Verträglichkeit für die Fahrgäste und der Sicherung der Einnahmen der Verkehrsunternehmen zu halten. Das ist dank der Expertise in den Verbundgesellschaften und bei dem beauftragten Gutachter gelungen.“ In wenigen Fällen entstehende Preishärten fängt eezy.nrw auf. Joachim Adler, Bereichsleiter Finanzen und Vertrieb bei der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG), ergänzt: „Wir wollen ein gutes Angebot für unsere Fahrgäste. Die Menschen sollen zuverlässig und bequem reisen. Investitionsdruck, etwa für alternative Antriebe, sowie steigende Kosten für Material und Energie treiben die Kosten aber immer mehr in die Höhe. Daher sind wir froh, dass die Bedeutung der Nutzerfinanzierung bei der Konzeption des Rheinlandtarifs mitberücksichtigt wurde.“