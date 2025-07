Der Sommer kommt aus der Dose

Sommerzeit heißt Dosenzeit! Ob beim Festivalbesuch, beim Sonnenuntergang am Rhein oder beim Chillen mit Freunden im Park: Gaffel gibt's unterwegs in einem praktischem Gebinde. Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess, Gaffel Lemon und Gaffels Fassbrause Zitrone werden auch in der 0,5l-Dose angeboten. Ergänzt wird das Sortiment durch das kompakte 0,33l Gaffel Kölsch, das Drittelchen.

Die Getränkedose bietet zahlreiche Vorteile: Sie ist leicht, bruchsicher, absolut dicht und schützt zuverlässig vor Licht und Sauerstoff.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt die Dose. In Deutschland liegt die Recyclingquote für Aluminiumdosen bei über 99 Prozent. Das Material kann unendlich oft ohne Qualitätsverlust wiederverwertet werden. Die Wiederaufbereitung spart Energie und schont Ressourcen.

Aktuell erlebt die Dose eine Renaissance. Rund 20 Jahre nach Einführung des Pflichtpfands liegt ihr Anteil am Biermarkt wieder bei fast 11 Prozent. Kein anderes Gebinde wächst derzeit kontinuierlich im Handel. Ab August kommt daher noch ein weiterer Klassiker dazu: Gaffel Kölsch & Cola in der 0,5l-Dose steht kurz vor dem Release. Der Biermix besteht aus 60 Prozent koffeinhaltiger Cola und 40 Prozent Gaffel Kölsch. Mit nur 1,9 Prozent Alkohol ist er die perfekte Antwort auf die wachsende Nachfrage nach leichten, erfrischenden Bier-Getränken mit Charakter. Der moderate Koffeingehalt sorgt zudem für eine leicht belebende Wirkung.

„Die Dose ist das perfekte Gebinde für den mobilen Genuss“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Mit unseren verschiedenen Sorten in der Dose bieten wir flexible Lösungen für alle, die unterwegs nicht auf Qualität verzichten wollen.“

Gaffel ist Teil der Initiative „Pfand gehört daneben“, die sich dafür einsetzt, dass Pfandverpackungen nicht achtlos weggeworfen, sondern neben öffentlichen Mülleimern abgestellt werden. Dort können Pfandsammler die Flaschen und Dosen leicht erreichen. So bleibt der wertvolle Rohstoff im Kreislauf und landet nicht im Müll.