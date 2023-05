Der Sommer wird noch erfrischender

Foto: Gaffel Der neue Gaffel Lemon Kasten

Die Privatbrauerei Gaffel erweitert ihre Angebotspalette von Gaffel Lemon. Neben der 0,5l Dose und dem Sixpack gibt es das Kölner Naturradler nun auch im 24 x 0,33l Kasten. „Es gibt immer mehr Fans von Gaffel Lemon, die den Wunsch nach einem größeren Gebinde als dem Sixpack geäußert haben“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR. „Darauf haben wir reagiert und bieten nun den Kasten mit 24 Einzelflaschen an.“ So wird der Sommer mit Gaffel Lemon noch erfrischender. Denn die perfekt abgestimmte Balance aus 40 Prozent Gaffel Kölsch und 60 Prozent Zitronenlimonade führt zu einem leichten Biergenuss mit nur zwei Prozent Alkohol. Für das naturtrübe Biermischgetränk werden keine Konservierungsmittel, Zusatzstoffe und künstliche Aromen verwendet. Gaffel Lemon erhielt die DLG-Medaille in Gold für seine ausgezeichnete Qualität und belegte beim „All Beverage Award“ in der Kategorie Biermixgetränke den ersten Platz.

