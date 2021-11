Der Zoo auf dem Weihnachtsmarkt

Zoo, Du fröhliche... heißt es in diesem Jahr auf dem „Markt der Engel“ am Neumarkt. Der Kölner Zoo ist gleich mit zwei Ständen vertreten: Der Zoo Shop bietet Gutscheine für Tages- und Jahreskarten sowie Gutscheine für Tier- oder Baumpatenschaften. Zudem gibt es Plüschtiere aus 100% recycelten Plastikflaschen. Das ist genau das Richtige für alle, die mit einer besonderen Geschenkidee für strahlende Augen sorgen – und gleichzeitig Löwe, Affe & Co. Gutes tun wollen. Zwei Stände weiter bietet die Zoo Gastronomie für alle, die sich genussvoll stärken wollen, Biofrikadellen und Bratkartoffeln mit diversen Dips an.

Weitere Infos unter: www.koelnerzooshop.de

