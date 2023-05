Deutschlands größte Hochschule zieht ins Herzstück des Gerling Quartiers

Wer am Kölner Campus der IU, Deutschlands größter Hochschule studiert, geht ab sofort in einem der größten Baudenkmäler der Nachkriegszeit der Bundesrepublik ein und aus.

Nach drei Jahren hat Quantum die Revitalisierung des denkmalgeschützten Herzstücks des Gerling Quartiers abgeschlossen und die IU Internationale Hochschule als langfristigen Alleinmieter der „Globalen“ am Hildeboldplatz vorgestellt. Der neue Kölner Standort der Hochschule umfasst rund 3.600 m² Mietfläche mit einer Kapazität von bis zu 700 Studierenden gleichzeitig.

Foto: Quantum / Carsten Brügmann

Aufwendige Revitalisierung: Gerlings Schaltzentrale wird zum Campus

„Das altehrwürdige Büro von Hans Gerling ist zukünftig ein Seminarraum mit besonderer Geschichte. Denn die hohen Decken, die großen Fenster und auch die historischen Wandbekleidungen nebst Beleuchtung wurden im Sinne des Erschaffers erhalten. Ein weiteres Highlight: Der "Venezianische Saal" mit seiner berühmten Bar, an der Hans Gerling Gäste aus der ganzen Welt empfing, wird zukünftig ein großer Kommunikations- und Veranstaltungsbereich“, sagt Stephan Pientka, Quantum-Projektleiter für die Revitalisierung.

Weiterhin wurden große Teile des 2. und 3. Obergeschosses vollständig entkernt, um dort neue und moderne Hörsäle zu bauen. Für den Studienbetrieb wurde das Ensemble barrierefrei ausgebaut und zugänglich gemacht. Die Entwürfe und Planungen für die Revitalisierung stammen von Schutte Schwarz Architekten aus Wuppertal, für die Projektsteuerung war Trapp Architekten aus Wuppertal verantwortlich.

Durch den nahezu vollständigen Erhalt der vorhandenen Bausubstanz war die Revitalisierung besonders ressourcenschonend. Eine moderne Wärmerückgewinnungsanlage optimiert den Bedarf an Heizenergie.

Durch den nahezu vollständigen Erhalt der vorhandenen Bausubstanz war die Revitalisierung besonders ressourcenschonend. Eine moderne Wärmerückgewinnungsanlage optimiert den Bedarf an Heizenergie. Und um weitere Energie zu sparen wurde der historische Bau umfassend mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

Foto: Quantum / Carsten Brügmann

Hochschule öffnet ab sofort ihre Pforten im Gerling Quartier

Ab sofort öffnet die IU Internationale Hochschule ihre neuen traditionsreichen Pforten im Gerling Quartier und ermöglicht neben den Studieninhalten auch interessante Einblicke in die Architektur des Versicherungsimperiums. Ende April hat der Studienbetrieb begonnen. Etwa 2.000 Menschen, die in insgesamt über 25 Studiengängen in verschiedenen Studienformaten immatrikuliert sind, studieren zukünftig am neuen Kölner Standort. Der Campus-Betrieb beherbergt neben dem dualen Studium auch das flexible Studienmodell myStudium, bei dem Studierende individuell zwischen Online- und Präsenzveranstaltungen wählen können. Zudem bietet das Gerling Quartier rund 40 Verwaltungs- und Vertriebsangestellten sowie rund 100 Professor:innen, Dozierenden und Tutor:innen eine außergewöhnliche neue Wirkungsstätte mit eindrucksvoller Geschichte.

Der Campus der IU Internationale Hochschule in Köln-Bayenthal bleibt weiterhin bestehen.

„Auch für uns und unsere Studierenden war der Einzug an den neuen Kölner Hauptstandort ein ganz besonderer Moment. Die wunderschöne, historische Kulisse bietet einen einzigartigen Campus-Flair und bettet Tradition in eine moderne Lernumgebung ein. Unsere Studierenden schätzen zudem die hervorragende ÖPNV-Anbindung sowie die gute Infrastruktur im Herzen des Friesenviertels“, sagt Andrea Bender, Standortleiterin IU Duales Studium Köln.

Maximale Flexibilität und eine Vielzahl von Studiengängen

Das duale Studium bietet den Studierenden mit einer Kombination aus wöchentlich drei Praxistagen im Unternehmen und zwei Studientagen an der Hochschule eine optimale Möglichkeit, Theorie und Praxis zu verbinden. Und auch für die Arbeitgebenden ist die Zusammenarbeit ein Erfolgsmodell: Zwei von drei Studierenden werden nach dem Abschluss von ihren Praxisunternehmen übernommen.

Maximale Flexibilität bietet darüber hinaus das innovative Studienmodell myStudium. Ob am Campus oder virtuell– IU-Studierende haben jedes Semester aufs Neue die Wahl, wie und wo sie studieren möchten, je nachdem wie es gerade am besten in ihren Alltag passt. So können sie beispielsweise nebenbei jobben, ein Praktikum absolvieren oder auf Weltreise gehen – und ihr Studium an der IU individuell anpassen.

Der Einstieg in beide Studienmodelle ist jeweils quartalsweise möglich. Bei mehr als 25 Studiengängen aus den folgenden Bereichen ist für jeden etwas dabei:

Pädagogik & Psychologie

Gesundheit & Soziales

Wirtschaft & Management

Architektur & Bau

Marketing & Kommunikation

Design & Medien

IT & TechnikPersonal

Im Oktober wird das Angebot im Studienformat myStudium um die folgenden Studiengänge erweitert:

Modemanagement

Sportmanagement

Game Design

Der Kölner Campus im Gerling Quartier

Über 2.000 Studierende

Mehr als 25 Studiengänge

18 Professor:innen und rund 90 freie Lehrende

23 Hörsäle auf knapp 3.600 qm

Über die IU Internationale Hochschule:

Deutschlandweit mehr als 30 Standorte

Über 100.000 Studierende in mehr als 250 Studiengängen

Bachelor, Master und MBA-Programme auf Deutsch und Englisch

Mehr als 15.000 Praxispartner im dualen Studium

Kein Numerus Clausus – der persönliche Fit zählt

Unterricht in kleinen Gruppen statt überfüllter Hörsäle

Staatlich anerkannt und ausgezeichnet: Die IU erhält regelmäßig Bestnoten bei Beurteilungen und Auszeichnungen. Alle laufenden Studiengänge sind staatlich anerkannt und akkreditiert.

Weitere Informationen unter www.iu.de

