Devise: Mitmachen!

Beim internationalen Rhine Clean Up sammeln über 150 Städte parallel zu Köln, von der Quelle bis zur Mündung des Rheins, Müll im Uferbereich. In Köln wird die Aktion seit fünf Jahren vom K.R.A.K.E. (Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit) e.V., Deutschlands größter und attraktivster Müllsammelgruppe, organisiert. 2021 kamen über 500 Menschen an diesem Tag zu dieser Aktion, und auch dieses Jahr werden wieder mehrere Tonnen Müll am Rheinufer einsammelt werden. Auch in diesem Jahr veranstaltet die K.R.A.K.E. wieder zwei große Kölner Aktionen im Rahmen des großen Rhine Clean Up Days.

An folgenden Stellen wird dieses Jahr angepackt:

Rechtsrheinisch (10–13.30h) in Köln-Deutz /Treffpunkt: Unter der Zoobrücke

(10–13.30h) in Köln-Deutz /Treffpunkt: Unter der Zoobrücke Linksrheinisch (15–18.30h) in Köln-Niehl / Treffpunkt: Südlicher Rand vom Cranachwäldchen

In diesem Jahr ist eine vorherige Anmeldung nicht nötig. Müllsäcke und Handschuhe liegen für alle Helferinnen und Helfer bereit. Eine begrenzte Zahl an Müllzangen kann vor Ort gegen ein Pfand von 15 € ausgeliehen werden.

Mehr Informationen zur K.R.A.K.E und dem Rhine Clean Up Day: www.krake.koeln und www.rhinecleanup.org/de

