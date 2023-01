Die 11. Ausgabe des KUNST!RASEN

Die Vorbereitungen für die 11. Ausgabe der KUNST!RASEN Saison laufen auf Hochtouren. Mittlerweile sind über 40.000 Tickets im Vorfeld der Konzertreihe verkauft worden. Weitere Künstler werden zeitnah verkündet.

Ein Wehmutstropfen gibt es zu vermelden: die für den 24. Juni 2023 vorgesehene Classic Rocknacht muss leider abgesagt werden. Stattdessen wird es ein Konzert am gleichen Tag mit dem Gitarristen von ZZ Top: Billy F. Gibbons im E-Werk, Köln geben.

Neu im Programm auf dem KUNST!RASEN sind Bastille am 2. August 2023. Mit dem 2010 gegründeten Quartett Bastille blickt England auf eine aufregende Band jenseits aller gängigen Raster – und doch so einnehmend und mitreißend, dass sie gleich mit ihrem Debüt-Album „Bad Blood“ zu weltweiten Stars aufstiegen. Mit Verve, Mut und Unverfrorenheit wildert die Formation um Mastermind Dan Smith in der Geschichte der Popkultur und des Films, verbindet Zitate, Samples und entliehene Klangbausteine zu einem vollkommen eigenen Sound zwischen Pop, R’n’B, Elektronik und Independent Rock. Insgesamt verkauften Bastille von dem Debüt und den daraus ausgekoppelten Singles allein in den USA mehr als fünf Millionen Tonträger, in England sind es weit über 2,5 Millionen. Mittlerweile hat die Band weltweit mehr als elf Millionen Tonträger abgesetzt - mit Musik, die ebenso fordernd wie eigenwillig ist. Anlässlich des 10 jährigen Jubiläums des Debüt-Albums „Bad Blood“ gibt es einige wenige Sommershows, u. a. auf dem KUNST!RASEN.

Ende August, nach einer erfolgreichen Jubiläumsausgabe im zehnten Jahr der Open-Air-Konzert-Reihe auf dem idyllisch gelegenen Gelände in Bonn-Gronau, wurde mit Brings (04.08.2023) der erste Act für die Saison 2023 angekündigt. Danach verkündeten die Organisatoren, E.L. Hartz Promotion GmbH und die KUNST!RASEN GmbH Schlag auf Schlag bis dato insgesamt 13 Veranstaltungen für 2023. Musikalische Vielfalt steht auch im elften Jahr im Vordergrund.

Eine exklusive Sommershow spielt die britische Band Placebo (10.08.2023), die im März des Jahres nach fünfjähriger Pause ihr achtes Studio-Album „Never let me go“ veröffentlicht haben. Die Konzerte im zurückliegenden November durch die großen Hallen in Deutschland waren ein Triumph. Auch Simply Red (14.07.2023) haben gerade eine Erfolgstournee hinter sich gebracht und freuen sich mit ihrem aktuellen Konzertprogramm „All The Hits“ erstmalig in Bonn zu spielen. Die „Kaisermania“ kehrt erneut nach Bonn zurück. Das im Vorfeld bereist ausverkaufte Konzert im Sommer 2022 zeigte auch in Bonn, dass Roland Kaiser (07.07.2023), der Grandseigneur des deutschen Schlagers, es versteht, wie kein anderer Generationen von Fans zu vereinen. Die US-amerikanische Indie-Folk-Band und zweifach mit einem Grammy ausgezeichnet, Bon Iver (19.06.2023) ist bei den Fans hoch angesiedelt und werden einen gewaltigen Sound präsentieren. Mentor der Band ist Sänger und Multiinstrumentalist Justin Vernon und vielen sicherlich unvergessen ist sein Duett „Exile“ mit Taylor Swift auf ihrem 2020 veröffentlichten Million Seller-Album „Folklore“.

KUNST!RASEN 2023 – Das Programm (Stand: 24.01.)

15.06.2023 Santiano

18.06.2023 Klassik!Picknick

19.06.2023 Bon Iver

20.06.2023 Porcupine Tree

04.07.2023 One Republic

07.07.2023 Roland Kaiser

08.07.2023 Folk!Picknick

14.07.2023 Simply Red

15.07.2023 Broilers

02.08.2023 Bastille

04.08.2023 Brings

10.08.2023 Placebo

12.08.2023 Niedecken’s BAP

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!