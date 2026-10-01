Die Aussteller-Locations der idd cologne 2026

Vom 27. bis 31. Oktober 2026 wird Köln erneut zum Treffpunkt für hochwertiges Residential Interior Design. Die idd cologne verbindet fünf Tage lang drei zentrale Aussteller-Locations mit Showrooms und Store-Partnern in der gesamten Innenstadt. Im Mittelpunkt stehen internationale Marken, neue Einrichtungsideen, Materialien und aktuelle Designtrends.

Expand Foto: Design Post Design Post

Die Design Post Köln in Deutz gehört seit mehr als 20 Jahren zu den etablierten Adressen der internationalen Einrichtungsbranche. In dem ehemaligen Postbahnhof präsentieren sich auf rund 3.500 Quadratmetern zahlreiche Interior-Design-Marken.

Expand Foto: machwerkhaus, Kathrin Vogt machwerkhaus

Im machwerkhaus köln trifft industrielle Vergangenheit auf neue Formen der Stadtentwicklung. Das rund 20.000 Quadratmeter große Kreativzentrum in Kalk bietet Platz für Manufakturen, Werkstätten, Start-ups, Planungsbüros sowie Unternehmen aus Design und Kreislaufwirtschaft.

Erstmals gehört auch das WallStudio Cologne in der Südstadt zu den Ausstellerorten. Die „Material Library“ verbindet Showroom und Designtreffpunkt. Gezeigt werden unter anderem exklusive Wandbekleidungen, Farben, Bodenlösungen, keramische Oberflächen und weitere Elemente der architektonischen Raumgestaltung.

Alle Locations der idd cologne sind kostenfrei und ohne Ticket zugänglich.