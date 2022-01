Die Besten 2022 – Die Gewinner stehen fest

Vom 01. November bis 12. Dezember 2021 konnten alle Kölnerinnen und Kölner wieder für ihren Lieblingsgastronomen, -handwerker oder -händler abstimmen. Gemeinsam mit den Initiatoren des Wettbewerbs, dem Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein (DEHOGA Nordrhein), der Kreishandwerkerschaft Köln und dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln suchte der Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne, Hauptsponsor von „DIE BESTEN“, wieder nach den besten Unternehmen der drei Br+anchen. Mit „DIE BESTEN“ soll der Mittelstand am Wirtschaftsstandort Köln gestärkt und gefördert werden. Jeden Tag tragen Gastronomen, Händler und Handwerker in Köln mit dazu bei, die Stadt ein Stück lebens- und liebenswerter zu machen und sind Sinnbild für die Kölner Wirtschaftskraft – auch und gerade in Zeiten von Corona. Jetzt stehen die Gewinnerinnen und Gewinner aus den drei Kategorien fest und werden am Montag, den 31. Januar während der Preisverleihung im 25hours-Hotel in Köln offiziell vorgestellt und prämiert

Live-Stream der Preisverleihung

Auch in diesem Jahr wird die Preisverleihung unter den aktuell geltenden Corona-Bedingungen stattfinden. Mit stark reduzierter Teilnehmerzahl wird die Veranstaltung deshalb live aus dem 25hours-Hotels in Köln übertragen. Der Live-Stream startet am Montag, den 31. Januar 2022 um 18:30 Uhr auf www.diebesten.koeln und www.facebook.com/koeln.

Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung

Neben der Preisverleihung diskutieren zudem Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Engels am Institut der deutschen Wirtschaft, Sabine Möwes, Leiterin Stabsstelle Digitalisierung Köln sowie Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer KölnBusiness Wirtschaftsförderung zur Situation des Kölner Mittelstands und den Chancen der Digitalisierung für die Betriebe und die Stadt Köln. TV-Moderatorin Julia Kleine führt dabei durch den gesamten Abend.

