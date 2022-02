Die GewinnerInnen des Wettbewerbs „DIE BESTEN 2022“ stehen fest und wurden gestern Abend während des Mittelstandsempfang durch die drei Verbände DEHOGA Nordrhein, der Kreishandwerkerschaft Köln, dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln sowie dem Sponsor NetCologne im 25hours Hotel vorgestellt und ausgezeichnet. Vor der Prämierung diskutierten Kölner Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über die Situation der Kölner Betriebe und die Chancen der Digitalisierung für die Wirtschaft und die Stadt Köln.

„Heute prämieren wir die wahren Macher aus Köln. Diejenigen, die es nicht nur besser wissen, sondern diejenigen, die uns wirklich gezeigt haben, dass Qualität auch während der Corona-Lage möglich ist“, sagte Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne und Hauptsponsor von „DIE BESTEN“ zur Begrüßung der rund 50 geladenen Veranstaltungsgäste. Unter strengen 2Gplus-Regelungen wurden gestern Abend im 25hours-Hotel die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs „DIE BESTEN 2022“ ausgezeichnet. TV-Moderatorin Julia Kleine führte dabei durch den Abend. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wurde die Veranstaltung zudem per Live-Stream übertragen.

Über 2.000 Bewerbungen

× Erweitern Ralf Jürgens DIE BESTEN 2022 und Moderatorin Julia Kleine

Alle Kölnerinnen und Kölner konnten vom 01. November bis 12. Dezember 2021 ihren favorisierten Gastronomen, Einzelhändler oder Handwerker beim Wettbewerb „DIE BESTEN 2022“ vorschlagen. Während des Zeitraums wurden mehr als 2.000 verschiedene Vorschläge eingereicht. Eine ausgewählte Fachjury bewertete im Anschluss die Bewerbungen und legte die finalen GewinnerInnen fest, die gestern Abend die begehrte Trophäe sowie ein Preisgeld von jeweils 1.000 Euro von Hauptsponsor NetCologne erhielten.

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Die Gewinner sind:

in der Kategorie Gastronomie: Margarete und Ramona Vella-Bianchettino vom Restaurante Pizzeria Da Mario aus Rondorf (ausgezeichnet von Melanie Schwartz-Mechler, Kölner Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein)

in der Kategorie Handwerk: Anika Wolf vom Friseursalon Style & Bloom (ausgezeichnet von Nicolai Lucks, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Köln)

in der Kategorie Einzelhandel: Frank Hembsch von Fisch Hembsch (ausgezeichnet von Gerd-Kurt Schwieren, Vorsitzender des Handelsverbandes NRW Aachen-Düren-Köln)

Podiumsdiskussion: Digitalisierung als treibender Faktor

Barbara Engels, Wirtschaftswissenschaftlerin am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Sabine Möwes, Leiterin Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Köln und Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer der KölnBusiness Wirtschaftsförderung diskutierten vor der Preisverleihung zudem rund um das Thema „Digitalisierung“. Dabei gingen sie unter anderem auf Fragen ein, wie die Digitalisierung die Geschäftsmodelle von Handel, Handwerk und Gastgewerbe in naher Zukunft verändern wird. Welche Ziele das Digitalisierungsprogramm der Stadt Köln beinhaltet oder wie die Kölner Wirtschaftsförderung Gastgewerbe, Handel und Handwerk unterstützen kann.

Weitere Infos, die Aufzeichnung des Live-Streams sowie die Gewinnervideos gibt es unter: www.diebesten.koeln

