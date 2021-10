Ab dem 1. November geht NetCologne gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein e.V. (DEHOGA), dem Handelsverband Nordrhein-Westfalen sowie der Kreishandwerkerschaft Köln wieder auf große Talentsuche. Mit dem Wettbewerb „Die Besten 2022“ werden die besten Gastronomen, Händler und Handwerker der Stadt gesucht. Ziel des Wettbewerbs ist die Stärkung und Förderung des Mittelstands am Wirtschaftsstandort Köln.

Sie sind die heimlichen Superstars in der Rheinmetropole: Jeden Tag tragen Gastronomen, Händler und Handwerker in Köln dazu bei, die Stadt ein Stück lebens- und liebenswerter zu machen. „Köln zählt deutschlandweit zu den attraktivsten Standorten für mittelständische Betriebe. Als größter, regionaler Telekommunikationsanbieter schaffen wir die digitale Infrastruktur, die die Unternehmen für einen nachhaltigen Erfolg benötigen. Und mit dem Wettbewerb „Die Besten“ möchten wir ihre besonderen Leistungen noch einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken“, erklärt Timo von Lepel Geschäftsführer der NetCologne.

Stimme abgeben und attraktive Preise gewinnen

Auch in diesem Jahr sind alle Bürgerinnen und Bürger vom 1. November bis 12. Dezember 2021 aufgerufen, online ihre Stimme für ihren Lieblingsbetrieb abzugeben. Damit unterstützen die Wählerinnen und Wähler nicht nur ihre Favoriten aus Gastronomie, Handel oder Handwerk: Sie erhalten auch selbst die Chance auf attraktive Gewinne wie Shopping- oder Restaurant-Gutscheine.

Preisverleihung mit Empfang

Eine Fachjury der jeweiligen Verbände wertet die eingegangenen Stimmen ab dem 13. Dezember 2021 aus und ermittelt die Sieger aus den drei Wirtschaftsbereichen. Die Gewinner werden mit einem Preisgeld von je 1.000 Euro prämiert. Die feierliche Verleihung und der anschließende Empfang finden am Montag, den 31. Januar 2022 mit spannenden Gästen aus Politik und Wirtschaft im 25hours Hotel The Circle statt.

Alle Interessierten können die Verleihung am 31. Januar.2022 ab 18.30 Uhr live über www.diebesten.koeln und www.facbook.com/Koeln verfolgen.

