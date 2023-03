Die Besten 2023 Preisverleihung

Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs „DIE BESTEN 2023“ stehen fest. Auf der kölschen Jubiläums-Preisverleihung, die gestern Abend mit Moderatorin Frauke Ludowig im 25hours-Hotel in Köln stattfand, wurden die Alltagshelden der Stadt aus den drei Kategorien Gastronomie, Handel und Handwerk ausgezeichnet. Zum 11. Mal fand der renommierte Wettbewerb in diesem Jahr bereits statt, der jährlich die Leistungen des Mittelstands in Köln würdigt.

Ins Leben gerufen von den drei Verbänden DEHOGA Nordrhein, der Kreishandwerkerschaft Köln und dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln rückt der Wettbewerb „Die Besten“ jedes Jahr die Alltagsheldinnen und -helden aus Handwerk, Handel und Gastronomie in den Fokus der Öffentlichkeit. Moderiert von Frauke Ludowig wurden auf der gestrigen Preisverleihung im 25hours-Hotel in Köln die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner mit dem begehrten Preis „Die Besten 2023“ ausgezeichnet. Daneben gab es das kölsche Jubiläum zu feiern: Der Wettbewerb ging dieses Jahr in die 11. Runde und ist damit ein kölsches Original. Zum weiteren Programmhighlight zählte eine Talkrunde mit den Unternehmern Karl-Heinz Miebach (Anton Miebach GmbH), Detlev Bernert (Borgards Herrenmoden) und Anna Heller (Brauerei Heller).

Von den Besten für die Besten

„Die vielen engagierten kleinen und mittleren Betriebe geben unserer Heimatstadt nicht nur ein Gesicht, sie geben für ihre Kunden täglich ihr Bestes“, betonte Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne und Hauptsponsor von DIE BESTEN. „Auch wir sind hier zuhause und wissen, wie wichtig es ist, sich an den Bedürfnissen der eignen Kunden zu orientieren. Spürbare Erlebnisse mit Service, Qualität und Perfomance sind heute ausschlaggebend für die Zufriedenheit der Kunden, um im Markt erfolgreich zu sein. Durch den Wettbewerb, den wir gerne unterstützen, wird die großartige Leistung, die die Betriebe in ihrem Alltag leisten, sichtbar gemacht. Das Schönste dabei ist, die Ehrung kommt von den besten Kunden für die besten Betriebe.

2.000 Vorschläge, drei Gewinner

Alle Kölnerinnen und Kölner hatten die Möglichkeit, ihren Lieblingsgastronom, ihren Lieblingshändler oder ihren Lieblingshandwerker mit ihrer Stimme ins Rennen zu schicken. Vom 01. Dezember 2022 bis zum 15. Januar 2023 wurden online rund 2.000 Vorschläge eingereicht, die anschließend eine Fachjury gesichtet hat und die drei Preisträger festlegte. Neben einem von NetCologne gestifteten Preisgeld in Höhe von jeweils 1.000 Euro erhielten die drei Prämierten zudem ein attraktives Werbepaket für die Bewerbung ihres Betriebes auf dem Stadtportal koeln.de.

Das sind Die Besten 2023 Die Gewinner sind:

in der Kategorie Gastronomie: Wolfgang Pöttgen vom Restaurant Pöttgen (ausgezeichnet von Anna Heller, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein)

Wolfgang Pöttgen vom Restaurant Pöttgen (ausgezeichnet von Anna Heller, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein) in der Kategorie Einzelhandel: Heinz-Josef Meller von der Parfümerie Meller (ausgezeichnet von Jörg Hamel, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW Aachen-Düren-Köln)

Heinz-Josef Meller von der Parfümerie Meller (ausgezeichnet von Jörg Hamel, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW Aachen-Düren-Köln) in der Kategorie Handwerk: Lea Schlosser & Kevin Thomas Kleber, Traditionscafé Osterspey (ausgezeichnet von Nicolai Lucks, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Köln)

