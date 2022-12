In Köln ist die 11 keine beliebige Ziffer. Für KölnerInnen hat sie Symbolcharakter. Ähnlich, wie der Wettbewerb DIE BESTEN. Seit elf Jahren rückt er die „stillen“ Heldinnen und Helden aus Handwerk, Gastronomie und Einzelhandel, die täglich mit viel Energie und Herzblut für die Menschen in der Domstadt im Einsatz sind, ins Rampenlicht. „Für uns ist es ein besonderes Anliegen, den Mittelstand unserer Rheinmetropole und damit gleichzeitig unseren Wirtschaftsstandort zu stärken. Nicht nur, weil wir als Mittelständler selbst von einem attraktiven Standort profitieren, sondern weil wir hier zuhause sind!“, sagt Timo von Lepel, NetCologne Geschäftsführer.

Bis 15. Januar 2023 abstimmen

Gemeinsam mit den Initiatoren – dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein e.V. (DEHOGA), dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln sowie der Kreishandwerkerschaft Köln – geht NetCologne als Hauptsponsor auch im kölschen Jubiläumsjahr wieder auf große „DIE BESTEN“-Suche. Ab sofort können sich alle Kölner online auf www.diebesten.koeln für ihren persönlichen Lieblingsbetrieb stark machen. Die Abstimmphase für Die Besten 2023 dauert bis zum 15. Januar 2023.

Preisverleihung im März 2023

Nach Abschluss der Abstimmphase wertet eine Fachjury das Voting aus und legt jeweils die Siegerin oder den Sieger mit den meisten Stimmen aus den Bereichen Handwerk, Handel und Gastronomie fest. Die finale Entscheidung, wer zu den Besten 2023 gehört und damit gleichzeitig das NetCologne-Preisgeld von 1.000 Euro erhält, wird auf der feierlichen Preisverleihung am 15. März 2023 im 25hours Hotel The Circle in Köln verkündet.

Attraktive Preise für alle zu gewinnen

Nicht nur die Betriebe aus den drei Branchen profitieren von dem regionalen Wettbewerb. Auch wer seine Stimme abgibt, kann etwas gewinnen: Von Eintrittskarten für die Preisverleihung bis hin zu Shopping-, Restaurant- oder Beautygutscheinen. Alle Wählenden nehmen automatisch an der Verlosung teil.

DIE BESTEN auf einen Blick

Die SiegerInnen aus den letzten Jahren wurden anlässlich des kölschen Jubiläums im DIE BESTEN-Netzwerk aufgenommen und sind damit jetzt auch auf dem neuen digitalen Stadtplan unter www.diebesten.koeln/karte abrufbar.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!