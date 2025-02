Das gibt es nur in der Domstadt: Köln sucht die besten Gastronomen, Händler und Handwerker.

Es darf wieder gewählt werden: Ab heute gehen DIE BESTEN 2025 zum 13. Mal auf große Favoritensuche. Auf Initiative des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Nordrhein e.V. (DEHOGA), des Handelsverbands NRW Aachen-Düren-Köln sowie der Kreishandwerkerschaft Köln werden mit dem Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten Gastronomen, Händler und Handwerker der Stadt gesucht. Ziel des Wettbewerbs ist die Stärkung und Förderung des Mittelstands am Wirtschaftsstandort Köln.

Präsentiert werden DIE BESTEN 2025 von NetCologne. KölnBusiness, koeln.de und Radio Köln unterstützen das erfolgreiche Format.

Aller guten Dinge sind 13: So häufig standen die stillen Stars der Stadt bereits im Rampenlicht von DIE BESTEN, einem Wettbewerb, den es nur in Köln gibt. Dieser ermöglicht den Kölnerinnen und Kölnern, den Menschen Danke zu sagen, die mit ihrem Engage-ment und Einsatz das Leben in der Rhein-Metropole und der Region ein Stück liebens- und lebenswerter gestalten – und das jeden Tag. „Ob Handwerk, Handel oder Gastronomie – Köln wäre ohne seine zahlreichen kleinen und mittelständischen Betriebe undenkbar. NetCologne ist selbst seit über 30 Jahren als Telekommunikations-Dienstleister in der Region tätig und deshalb wissen wir, wie wichtig Kundennähe und kundenorientiertes Arbeiten sind. Unsere Handwerks-, Handels- und Gastronomiebetriebe erbringen täglich Höchstleistungen. Daher ist es uns ein besond-res Anliegen, das Engagement des Kölner Mittelstands durch diesen Wettbewerb zu würdigen und zu stärken“, erklärt Timo von Lepel Geschäftsführer der NetCologne.

Alle Kölnerinnen und Kölner können vom 3. Februar bis 28. März 2025 ihren Favoriten unter www.diebesten.koeln nominieren. Wer mitmacht, sorgt vielleicht nicht nur dafür, dass sein Lieblingsgastronom, -händler oder -handwerker mit dem Wirtschafts-Oscar von Köln ausgezeichnet wird: Die Wähler können auch selbst gewinnen, zum Beispiel attraktive Gutscheine oder zwei Tickets für die feierliche Preisverleihung.

Ende März legen Fachjurys der teilnehmenden Verbände die Sieger mit den meisten Stimmen aus den drei Wirtschaftsbereichen fest. Die Gewinner werden am 29. April 2025 im Cinenova in Ehrenfeld mit einem Preisgeld von jeweils 1.000 Euro und einer Trophäe vor über 100 Gästen prämiert. Die Moderation übernimmt TV-Moderatorin Frauke Ludowig.

Unterstützt wird der Wettbewerb in diesem Jahr erstmals auch von Influencern wie Jule Rombey. Die Tischlermeisterin und Miss Handwerk 2020 sagt über den Wettbewerb: „DIE BESTEN ermöglicht gerade uns kleinen Handwerksbetrieben, sich öffentlich zu platzieren. Oftmals sind es eben die kleinen Familienunternehmen, die großartige Leistungen schaffen, sich für Bildung und Nachwuchs einsetzen und genau diesen Betrieben muss eine sichtbare Plattform gegeben werden. Nicht nur, um deren Arbeit zu honorieren, sondern auch um weitere Betriebe zu animieren, über den eigenen Tellerrand zu blicken.“