Die Grüngürtelrosen spenden 15.000 Euro

Der Kölner Männerchor „Die Grüngürtelrosen“ hat sich in den viereinhalb Jahren seit seiner Gründung dank seiner besonderen Auftritte und seinem sozialen Engagement einen Namen in der Domstadt und der Region gemacht. Zum ersten Sommergarten-Konzert Anfang August kamen rund 4.000 Chorfans in den Tanzbrunnen Köln, um zu den Medleys der 130 Jungs abzufeiern und zugleich etwas für den guten Zweck zu tun.

Das Ergebnis des vom Publikum und in der Presse gefeierten abends ist die höchste Spendensumme, die der Männerchor in seiner kurzen Historie bisher eingespielt hat: Der Grüngürtelrosen-Vorstand hat vor wenigen Tagen einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland übergeben.

„Dass wir als Chor unsere Energie und die Begeisterung unserer Fans in ein solch tolles Projekt gießen können, ist ein fantastisches Gefühl“, sagt Sebastian Mortan von den Grüngürtelrosen.

Bei früheren Veranstaltungen sammelten die Rosen bereits Spenden für verschiedene karitative Einrichtungen und Projekte, wie zum Beispiel die Hilfsorganisation Stelp, die Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei organisiert. Insgesamt kam rund 25.000 Euro zusammen.

Der Kölner Männerchor entstand 2019 aus einer Gruppe von verschiedensten Berufsgruppen – darunter Gastronomen, Türsteher, Barbershop-Inhaber, Brauereiangestellte, Polizeibeamte, Veranstalter, Bademeister, Grafikdesigner und viele andere mehr. Constantin Gold übernahm die Rolle des künstlerischen Leiters. Mit seiner Expertise und Hingabe hat der ausgebildete Musiker eine einzigartige Gruppe geformt.

Das Ergebnis ist beeindruckend: Ob beim Summerjam, den Jeck im Sunnesching-Festivals in Köln und Bonn oder beim Elektro-Festival Parookaville in Weeze oder dem neuen Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring – die Präsenz der Grüngürtelrosen mit bis zu 130 Sängern ist unübersehbar. Auch die regelmäßigen und kostenlosen Fensterkonzerte im Gaffel am Dom genießen einen legendären Ruf. Wo auch immer dieser stimmgewaltige Männerchor erscheint, ist eine ausgelassene Partystimmung garantiert.

× Erweitern Foto: GGR

Der Termin für die zweite Ausgabe des Sommergartens im Tanzbrunnen Köln steht bereits fest: Am 14. September 2024 laden die Rosen mit vielen befreundeten Bands wieder einen unvergesslichen Abend – der Erlös fließt auch dann natürlich wieder in einen guten Zweck! Der Ticketvorverkauf startet in Kürze.

Die Grüngürtelrosen haben für dieses Jahr noch drei weitere Auftritte geplant. Am 10. November treten sie bei der Sessionseröffnung der KG Frohsinn in der Halle Tor 2 auf. Auf dem Markt der Engel singen die Rosen am 20. November. Ein weiteres Highlight ist das Fensterkonzert zu Weihnachten, das am 5. Dezember aus dem Gaffel am Dom stattfindet.

Termine Grüngürtelrosen:

10. November: Sessionseröffnung KG Frohsinn, Halle Tor

20. November: Markt der Engel, Neumarkt

5. Dezember: Fensterkonzert zu Weihnachten, Gaffel am Dom

14. September 2024: Sommergarten im Tanzbrunnen

Weitere Infos unter www.diegruenguertelrosen.de/

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!