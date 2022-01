Digital, real, jeck

In dieser Karnevalssession hatte man so sehr auf ein Stückchen Normalität gehofft – auf Feiern und Schunkeln ohne Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregelungen, auf eine uneingeschränkte fünfte Jahreszeit voller Singen, Lachen und Tanzen. Die Pandemie jedoch hat die Menschen weiterhin fest im Griff – der Sitzungskarneval ist abgesagt, der Rosenmontagszug kann ein weiteres Mal nicht im traditionellen Sinne laufen. Doch mit kreativen Konzepten lässt sich dennoch ein bisschen „Karnevalsjeföhl“ ins „Kölsche Hätz“ zaubern – ganz besonders in das der jüngsten Karnevalistinnen und Karnevalisten. Mit dem Pänz-Pokal 2022 zeigt der Einkaufsbahnhof in Köln wieder einmal mehr, wie das geht.

16 Jahre lang haben die Pänz aus Köln und der umliegenden Region ihr tänzerisches Können auf der Bühne des Pänz-Pokals im Kölner Einkaufsbahnhof präsentiert und diese Veranstaltung mit viel Eifer und Leidenschaft zu einem ganz besonderen Event werden lassen. Im vergangenen Jahr wurde der Pänz-Pokal dann coronabedingt rein digital durchgeführt – mit nicht weniger Engagement seitens der jungen Tänzerinnen und Tänzer.

Mit Hybrid-Konzept in die Session 2022

2022 setzt die Marketinggesellschaft des Kölner Einkaufsbahnhofs auf ein Hybrid-Konzept mit kleineren Live-Veranstaltungen im Einkaufsbahnhof, gepaart mit digitalen Formaten. Der Pänz-Pokal besteht diesmal aus einer digitalen Vor- und einer Finalrunde, bei der die Pänz jeweils ihr volles choreografisches Potenzial ausschöpfen und in der Gruppenformation ihre einstudierten Tänze zeigen können. 22 Vereine mit 23 Tanzgruppen sind in dieser Session am Start. Die in der Vorrunde eingereichten Videos werden auf www.paenzpokal.de und auf Instagram unter @paenzpokal_official einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt; zwischen dem 11. und dem 17. Januar wird online gevotet, was das Zeug hält. Fans des Pänz-Pokals können auf den verschiedenen Kanälen für ihre Lieblinge abstimmen und sie in die Finalrunde wählen. Dabei gibt es für jede abgegebene Stimme als zusätzlichen Anreiz die Chance auf Gewinne sowie Rabattcoupons vieler Geschäfte und Restaurants im Einkaufsbahnhof, so z.B. von LUDWIG, Reformhaus Bacher, Rituals, Haferkater, L’Osteria und vielen mehr…

Live-Bekanntgabe der Finalisten am 20. Januar

Die neun Gewinnervereine der Vorrunde werden am Donnerstag, den 20. Januar, um 14 Uhr im Rahmen eines coronakonformen karnevalistischen Auftakts im Einkaufsbahnhof live bekannt gegeben. Ebenso wird vor Ort die Ziehung der Wildcard erfolgen: Ein zehnter Verein zieht per Glückslos unabhängig vom Vorrunden-Voting in das Finale ein und darf mit den Voting-Favoriten um den Sieg kämpfen. Als Glücksfee greift das Pänz-Pokal Mariechen Anna Lena Pauly in den Los-Topf. Mit dabei auch Mitglieder der Karnevals-Newcomer ALUIS, die im Einkaufsbahnhof ihren Sessions-Hit „Wenn Kölle Danz“ präsentieren – zugleich der Pänz-Pokal Song für die Finalrunde.

Mit kreativer Tatkraft in die Finalrunde

Die zehn Finalistenvereine studieren eine vorgegebene Schrittkombination auf den Song von ALUIS ein – mit einer kreativen Choreographie innerhalb der Gruppenformation können die Tänzerinnen und Tänzer dabei der Schrittfolge einen ganz individuellen Charakter geben. In der zweiten Voting-Woche vom 14. bis zum 20. Februar werden dann die Tanzvideos hybrid präsentiert – digital auf den bekannten Online-Kanälen, aber auch in Form von Video-Einspielern und – soweit die Coronalage es zulässt – mit kleinen Live-Überraschungs-Events im Kölner Einkaufsbahnhof. Dem Gewinnerverein winkt am Ende als Preis ein großes Fotoshooting – aber auch auf alle anderen teilnehmenden Vereine warten tolle Präsente, die von den Shops und Restaurants des Einkaufsbahnhofes Köln gesponsert werden.

Die Marketinggesellschaft des Kölner Einkaufsbahnhofs bietet 2022 erneut den jungen Karnevalistinnen und Karnevalisten eine Bühne, die ihnen ansonsten durch die derzeitige Situation versagt bliebe. Stefanie Toloszycki, Werbereferentin für die Region West der Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe GmbH, hat selber bis zur letzten Minute gehofft, dass in dieser Session wieder mehr Aktion vor Ort machbar sein würde, freut sich aber, dass mit der Hybrid-Variante des Pänz-Pokals zumindest ein kleines bisschen Karneval im Bahnhof Einzug hält: „Wir können die Pänz zwar nicht vor Ort tanzen lassen, aber es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Kindern und Jugendlichen dennoch ein Forum zu geben, in dem sie ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Karneval und insbesondere das Garde Tanzen ist ein Brauchtum, das von unserem Nachwuchs in die Zukunft getragen wird; deshalb ist es uns und unseren Mieterinnen und Mietern ganz besonders wichtig, den karnevalistischen Funken auch 2022 lebendig zu halten.“

Die Videos sowie die Möglichkeit für die Vereine und Tanzgruppen abzustimmen findet Ihr unter: www.paenzpokal.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!