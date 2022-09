Digitale Klassenzimmer

Die NetCologne ITS hat in der letzten Septemberwoche mit dem ersten Schulmedientreff Vertreterinnen und Vertreter der rund 100 Kölner weiterführenden Schulen und Berufskollege zum gemeinsamen Austausch rund um das Thema Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen eingeladen. Rund 80 Lehrkräfte der Schulen und Mitarbeitende aus dem „Education Service“ kamen in Köln-Mülheim für einen Dialog und Workshops zusammen. Als drittgrößter Schulträger Deutschlands werden in Köln rund 136.000 Schülerinnen und Schüler sowie 11.000 Lehrkräfte betreut.

„Seit über 20 Jahren engagieren wir uns für digitale Bildung in Köln und der Region. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, nicht nur die digitale Infrastruktur für Schulen kontinuierlich weiter auszubauen, sondern die Digitalisierung der Kölner Klassenzimmer aktiv zu begleiten. Wir machen dies im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Köln“, sagt Timo von Lepel, Geschäftsführer der NetCologne zur Eröffnung der Veranstaltung. „Digitaler Unterricht lebt vom Engagement der Lehrkräfte und wir möchten dabei mit Ihnen Hand in Hand zusammenzuarbeiten und sie technisch bestmöglich unterstützen, damit sie sich auf die Unterrichtsinhalte konzentrieren können“, ergänzt von Lepel weiter.

Neues Veranstaltungskonzept als veedelsübergreifendes Modell

Mit dem ersten Schulmedientreff hat die NetCologne ITS als Tochter des regionalen Telekommunikationsanbieters NetCologne ein Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, um noch enger mit den Schulen zusammenzuarbeiten. In den angebotenen Workshops schilderten die Lehrkräfte konkrete Herausforderungen aus dem Schulalltag und konnten sich mit anderen Fachkräften dazu austauschen.

„Mir ist heute erstmalig bewusst geworden, dass der Arbeitsbereich Digitale Bildung in Köln mit seinen 270 Schulen, 11.000 Lehrerinnen und Lehrern, ca. 136.000 Schülerinnen und Schülern und beeindruckenden 6.500 W-LAN Access Points die Dimensionen eines DAX-Unternehmens einnimmt. Dafür möchte ich an dieser Stelle auch meinen größten Respekt für die Kolleginnen und Kollegen der NetCologne ITS Education Services aussprechen“, sagt J. Wenzel, Lehrer und Teil des Teams Medienkoordination des Deutzer Gymnasium Schaurtestraße.

„Ich finde das neue Format einen tollen Ansatz, weil es eine gelungene Plattform für einen Austausch mit den Veedelsbetreuern und unseren Kolleginnen und Kollegen aus völlig unterschiedlichen Schulformen ist. Dieser schulformübergreifende Austausch ist nicht nur sehr anregend, sondern intensiviert auch die Zusammenarbeit untereinander“, so Johannes Sieben vom Gymnasium Köln-Pesch.

Veedelsbetreuer für ganz Köln

Neben dem Schulmedientreff als begleitende Veranstaltung, arbeitet die NetCologne ITS seit 2021 mit einem durchgehenden Konzept, um mit eigenen Veedelsbetreuern eine noch engere Betreuung der digitalen Infrastruktur an Schulen zu realisieren. Mit ihnen gewinnen die Kölner Schulen direkte und dauerhafte feste Ansprechpartner aus dem Education Service Bereich des Unternehmens, um schnelle und verlässliche Unterstützung in Digitalisierungsfragen zu erhalten.

Köln als Vorreiter in der digitalen Bildung

Mit der Corona-Pandemie ist die Bedeutung der Digitalisierung an Schulen schlagartig in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Stadt Köln investiert bereits seit Jahren konsequent in den digitalen Infrastrukturausbau und ist deutschlandweit führend, wenn es um die digitale Vernetzung geht. Alle Kölner Schulen verfügen aktuell über einen direkten Glasfaserzugang und der Großteil der Schulen hat darüber hinaus einen kostenfreien Gigabit-Anschluss von NetCologne. Vollflächige WLAN-Netze sowie eine zentrale Verwaltung und Wartung der rund 70.000 Endgeräte ermöglichen zudem den vielfältigen Einsatz von digitalen Medien im Unterricht.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!