Am 28. August startet in Frechen ein Tanzkurs für RollstuhlfahrerInnen und FußgängerInnen. Der Kurs richtet sich an AnfängerInnen und vermittelt die Grundlagen und Figuren verschiedener Paartänze wie Disco-Fox und Langsamer Walzer sowie Reihentänze. Initiator und Ausrichter ist der Verein Tanzen Inklusiv in Nordrhein-Westfalen e.V. Der Verein trägt mehrere inklusive Tanzgruppen in NRW und ist mit verschiedenen Veranstaltungen landesweit tätig. Gefördert wird der Kurs durch den DJK Sportverband Köln. Der Unterricht findet 14-tägig statt und umfasst 9 Termine. Anmelden können sich sowohl Paare als auch Einzelpersonen. Im Anschluss des Tanzkurses besteht die Möglichkeit in die feste Tanzgruppe des Vereins zu wechseln.

Disco-Fox und mehr, 28.08., 15.45h, 14-tägig, 9-Termine, Halle der Gold-Krämer-Stiftung, Frechen, 5€ pro Termin, www.tanzeninklusiv.de

