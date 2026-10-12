„Wir sind vollkommen überwältigt“, Simon Wendring, Baas der Cäcilia Wolkenburg. „Durch die Rückkehr an den Offenbachplatz gab es in diesem Jahr bei gleicher Vorstellungsanzahl deutlich mehr Karten als in den letzten Jahren – gerade deswegen sind wir vom schwindelerregenden Tempo des Kartenverkaufs total überwältigt. Nach dem Verkaufsstart am heutigen Montag, den 12. Oktober 2026 waren innerhalb von nur einer Stunde alle Karten (insgesamt knapp 40.000) vergriffen. Wir freuen uns sehr über diesen großen Zuspruch und gehen nun voller Elan in die heiße Phase der Proben, um am 10. Januar 2027 eine rauschende Premiere im Opernhaus am Offenbachplatz auf die Bühne zu bringen.“

Auf dem Weg zur Arbeit bemerkte Wendring die lange Schlange vor der Theaterkasse der Bühnen Köln am Offenbachplatz. Spontan verteilte er Divertissementchen-Anstecker an die Wartenden in der Kälte – über 250 Zillche-Fans konnte er damit für die unangenehm kühlen Temperaturen entschädigen. Einige warteten bereits seit mehr als fünf Stunden, bevor sich die Türen der Theaterkasse um 10 Uhr endlich öffneten.

Cäcilia Wolkenburg steht für über 150 Jahre Kölner Kultur

Jedes Jahr aufs Neue bringt die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg im Kölner Männer-Gesang-Verein die Welturaufführung eines echt kölschen Musicals auf die Bühne: Das DIVERTISSEMENTCHEN – von den Stammgästen liebevoll „et Zillche“ genannt – bringt die Kölnerinnen und Kölner zusammen wie kaum ein anderes Kulturereignis. „Wat e Thiater“ heißt das DIVERTISSEMENTCHEN 2027 zum 100. Geburtstag der Kölner Ikone Trude Herr. Die Zuschauer erwartet ein einzigartiges Musiktheaterstück mit rasanter Musik, imposanten Chorstücken, mitreißenden Ballett-Choreografien und dem vollen Elan und der Spielfreude von über 120 Sängern und Tänzern im Alter zwischen 18 und 87 – allesamt Laien, die das „Zillche“ im Ehrenamt auf die Bühne bringen.

2026 wurde das DIVERTISSEMENTCHEN der Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg in das Inventar des Immateriellen Kulturerbes des Landes Nordrhein-Westfalen eingetragen. Die Jury würdigte das DIVERTISSEMENTCHEN als eine „tradierte, lebendige und kontinuierlich weiterentwickelte Kulturform mit starker lokal-regionaler Verankerung“. Besonders hervorgehoben wird „die generationenübergreifende Weitergabe von Wissen, Können und Aufführungspraxis im Bereich Musiktheater, Gesang und darstellender Kunst“ sowie die Pflege der kölschen Mundart und „die fortlaufende inhaltliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, städtischen und zeitgenössischen Themen als Ausdruck kultureller Dynamik“. (https://divertissementchen.de/caecilia-wolkenburg/kulturerbe)

WDR-Ausstrahlung am Karnevalssamstag

„Wir danken allen Partnern, vor allem den Mitarbeitenden an der Theaterkasse der Bühnen Köln, die den Ansturm am ersten Verkaufstag grandios gemeistert haben und nach Kräften versucht haben, alle Kartenkäufer glücklich zu machen“, so Baas Simon Wendring, der die Produktion im Ehrenamt leitet. „Uns ist bewusst, dass aufgrund der riesigen Nachfrage einige Zillche-Fans aus unserem langjährigen und treuen Stammpublikum in diesem Jahr leer ausgegangen sind. Das tut uns ehrlich sehr leid.“

Eine gute Nachricht für alle, die keine Tickets ergattern konnten: Seit 1978 wird das DIVERTISSEMENTCHEN jedes Jahr in einer fürs Fernsehen leicht gekürzten Fassung im WDR übertragen und ist danach 12 Monate lang in der ARD Mediathek frei zum Streaming abrufbar.

Der Sendetermin für „Wat e Thiater“ ist voraussichtlich Karnevalssamstag, der 6. Februar 2027 gegen 11 Uhr im WDR Fernsehen.