Das Kölner Bootshaus hat es erneut geschafft, seine Position als einer der führenden Clubs der Welt zu festigen. Im aktuellen DJ Mag Ranking 2023 des renommierten britischen DJ-Magazins, bei dem hunderttausende Raver jedes Jahr ihre Stimme für ihre Top Clubs abgeben, belegt das Bootshaus den sechsten Platz und feiert somit eine weitere herausragende Leistung in der internationalen Clubszene.

Diese beeindruckende Platzierung ist vor allem der engagierten und leidenschaftlichen Community des Bootshauses zu verdanken. Die Unterstützung der treuen Fans hat dazu beigetragen, dass das Bootshaus kontinuierlich an Popularität gewinnen und sich in diesem anspruchsvollen Wettbewerb behaupten konnte. „Wir sind unglaublich dankbar für die unermüdliche Unterstützung, die wir von unseren Gästen, Künstlern und der gesamten Bootshaus-Familie erhalten“, freut sich Geschäftsführer Tom Thomas.

In diesem Jahr feiert das Bootshaus außerdem seinen 19. Geburtstag, und blickt stolz auf die erfolgreiche Vergangenheit. Seit fast zwei Jahrzehnten ist das Bootshaus ein fester Bestandteil der elektronischen Musikszene und hat sich als eine der führenden Veranstaltungsstätten für erstklassige DJ-Sets etabliert.

„Mit unserem Blick fest auf die Zukunft gerichtet, haben wir ehrgeizige Pläne, um in den kommenden Jahren noch weiter voranzukommen. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren in die Top 3 des DJ Mag Rankings aufzusteigen und unsere Position als einer der weltweit besten Clubs zu festigen. Wir werden weiterhin erstklassige Künstler und DJs in das Bootshaus einladen, um unseren Gästen außergewöhnliche musikalische Erlebnisse zu bieten. Darüber hinaus werden wir unsere Infrastruktur stetig weiterentwickeln und modernisieren, um ein noch beeindruckenderes Cluberlebnis zu schaffen“, erklärt Tom Thomas.

Neben dem eigentlichen Clubbetrieb hostet das Bootshaus mit seinen erfolgreichen Brands Blacklist, Nibirii und Loonyland Stages auf international erfolgreichen Festivals und organisiert seit 2019 nun zum dritten Mal das Nibirii Festival am Dürener Badesee mit 20.000 Besuchern und das Blacklist Festival in Oberhausen mit rund 5.000 Besuchern.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!