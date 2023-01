„DoggyDay“ heißt es am Freitag, 3. Februar, im Neanderthal Museum in Mettmann. Von 14-18h können Hunde an der Leine und ihre gut erzogenen Halter gemeinsam die Dauerausstellung des Museums erkunden. Die Teilnahme am „DoggyDay“ kostet 2€ je Hund zzgl. Eintritt für den Halter. Auch im Museumscafé werden Hund und Halter gerne empfangen.

Weitere Informationen unter Tel. 02104-97 97 15 oder buchung@neanderthal.de

