Donald Duck in Köln

Daniel Kothenschulte ist ein exzellenter Herausgeber und Ulrich Schröder ein genialer Donald Duck Zeichner: er war lange Jahre Art Director bei Walt Disney und wird Donald Ducks in Bücher zeichnen. Und Benedikt Taschen ist ein glühender Donald Duck Verehrer: mit seiner Donald Comicsammlung fing vor fast 45 Jahren unsere Verlagsgeschichte an – seit ewigen Zeiten arbeiten wir an diesem Denkmal für Donald Duck.

300 Bilder in dem Donald Buch sind unveröffentlicht, Daniel Kothenschulte hat 7 Millionen Bilder gesichtet, jeder Text im Buch ist für sich eine Monografie: es wäre eine Freude, wenn Sie die Veranstaltung ankündigen, das Cover (anbei) sowie die u.a. bibliographischen Angaben veröffentlichen.

× Erweitern Foto: TASCHEN

Zum 90. Geburtstag von Donald Duck zeigt dieses Buch unvollendete Filmprojekte, unveröffentlichte Arbeiten vom „Duck Man“ Carl Barks, seltene Zeichnungen, Originalausgaben und Schnappschüsse aus der Produktion und charmante Sammlerstücke. Dank des beispiellosen Zugangs zu den Archiven von Disney sowie zu privaten Sammlungen konnten historische Schätze zutage gefördert werden. Eine umfassende Würdigung erfährt der legendäre Comicerzähler Carl Barks, dessen noch nie gezeigte frühe Storyboard-Zeichnungen hier erstmals zu sehen sind.

TASCHEN - Donald Duck. Die ultimative Chronik

Hg. Daniel Kothenschulte, Hardcover, 29 x 39.5 cm, 5.09 kg, 564 Seiten, Euro 175

taschen.com

Exklusive Buchvorstellung am 27. November in Kölner TASCHEN Store (Neumarkt 3, 50667 Köln) mit Daniel Kothenschulte und Ulrich Schröder vor. Das Buch erscheint Anfang Dezember.