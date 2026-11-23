Gleich zwei besondere Auszeichnungen durfte das Excelsior Hotel Ernst am 22. November 2026 im Hotel Maximilian’s in Augsburg entgegennehmen. Im Rahmen der „101 Soirée“ zur Ehrung der „101 besten Hotels Deutschland 2027“ wurde das Kölner Grandhotel bereits zum dritten Mal in Folge mit dem Titel „Luxury City Palais of the Year“ geehrt. Eine weitere Anerkennung erhielt Head Concierge Hae-Nam Song, der in der Kategorie „Die leisen Sieger der 101 Besten Deutschland“ als „101 Concierge des Jahres 2027“ ausgezeichnet wurde.

Expand Foto: 101 Best Georg Plesser

Für Georg Plesser, Geschäftsführender Direktor des Excelsior Hotel Ernst, sind die beiden Auszeichnungen vor allem eine Anerkennung für die Menschen hinter dem Erfolg des Hauses: „Zum dritten Mal in Folge als ‚Luxury City Palais of the Year‘ ausgezeichnet zu werden, ist für uns eine ganz besondere Ehre und eine wunderbare Bestätigung für das Engagement unseres gesamten Teams. ‚Von ganzem Herzen Grandhotel‘ ist für uns nicht nur ein Leitsatz, sondern eine Haltung, die unsere Mitarbeiter jeden Tag leben. Dass mit Hae-Nam Song nun einer unserer Kollegen für sein außergewöhnliches Engagement und sein feines Gespür für die Wünsche unserer Gäste ausgezeichnet wurde, macht mich persönlich sehr stolz. Denn letztlich sind es die Menschen, die unser Haus seit 163 Jahren zu dem machen, was es ist.“

In der Kategorie „Die leisen Sieger“ werden Menschen gewürdigt, die abseits des Rampenlichts mit außergewöhnlichem Engagement, Leidenschaft und persönlichem Einsatz maßgeblich zum Erfolg eines Hotels beitragen. Mit Hae-Nam Song wurde ein Mitarbeiter ausgezeichnet, der die Philosophie des Hauses auf ganz persönliche Weise verkörpert. Seit 2022 gehört er zur Excelsior-Familie und begleitet als Head Concierge gemeinsam mit seinem dreiköpfigen Team die Gäste des Hauses mit viel Herzlichkeit, Erfahrung und einem besonderen Blick für die kleinen Details. Als Mitglied der internationalen Concierge-Vereinigung „Les Clefs d’Or“ verfügt Hae-Nam Song über ein weitreichendes Netzwerk und kennt die Stadt Köln mit all ihren Facetten. Was ihn besonders auszeichnet, ist sein aufrichtiges Interesse an den Gästen. Ob eine persönliche Empfehlung, die Organisation eines besonderen Erlebnisses oder eine kleine Aufmerksamkeit im richtigen Moment: Oft sind es gerade die vermeintlich kleinen Gesten, die einen Aufenthalt unvergesslich machen.

Die beiden Auszeichnungen stehen damit sinnbildlich für das, was das Excelsior Hotel Ernst seit Generationen prägt: die Verbindung aus Tradition, höchstem Qualitätsanspruch und echter kölscher Herzlichkeit.

ÜBER DAS EXCELSIOR HOTEL ERNST: Erbaut im Jahr 1863 und seit 1871 in Familienbesitz, verbindet das Excelsior Hotel Ernst Tradition und Innovation in einer einzigartigen Symbiose. Als einziges Mitglied der „Leading Hotels of the World“ in Köln bietet es mit seinen 133 Zimmern und Suiten luxuriösen Wohnkomfort und den höchsten Servicestandard der Stadt. Das Excelsior Hotel Ernst befindet sich im Zentrum von Köln direkt gegenüber dem Kölner Dom. Alle Sehenswürdigkeiten, die Kölner Altstadt und der Rhein sind fußläufig in nur wenigen Gehminuten zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.excelsiorhotelernst.com