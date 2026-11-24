Mit einer Verdopplungsaktion auf ihrer Spendenplattform hiermitherz.de setzt die Sparkasse KölnBonn erneut einen Impuls für gemeinschaftliches Engagement in Köln und Bonn: Ab heute, dem 24. November 2026, um 9 Uhr, verdoppelt sie jede erste Spende pro Person oder Unternehmen je Projekt bis 300 Euro – bis der Fördertopf in Höhe von 200.000 Euro aufgebraucht ist. So können zusammen mit privaten Spenden in kürzester Zeit bis zu 400.000 Euro für gemeinnützige Projekte in Köln und Bonn zusammenkommen.

Alle Projekte auf hiermitherz.de können davon profitieren. Es lohnt sich also für gemeinnützige Organisationen, dauerhaft ein Projekt auf der Plattform zu hinterlegen, um bei spontanen Verdopplungsaktionen direkt startklar zu sein.

Die Erfahrungen der vergangenen Verdopplungsaktionen zeigen, dass Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage zügig ausgeschöpft sein können. So konnten bei der letzten spontanen Aktion 1.246 Spenderinnen und Spender innerhalb von 27 Stunden das gesamte Budget von 200.000 Euro ausschöpfen und damit insgesamt 400.000 Euro für regionale Projekte mobilisieren. Mit dem diesmal auf 300 Euro begrenzten Verdopplungsbetrag pro Spende sollen noch mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, sich an der Aktion zu beteiligen.

Doch auch unabhängig von den Verdopplungsaktionen bietet hiermitherz.de zahlreiche Vorteile für gemeinnützige Organisationen: Mit der 2022 gegründeten Spendenplattform eröffnet die Sparkasse KölnBonn gemeinnützigen Organisationen eine unkomplizierte, sichere und kostenlose Möglichkeit, ihre Projekte über Crowdfunding zu finanzieren.

Mehr als 400 Projekte aus Köln und Bonn sind derzeit auf der Plattform vertreten. Spendende können dort gezielt die Herzensprojekte auswählen, die sie fördern möchten – zum Beispiel neue Boote für einen Wassersportverein finanzieren, die Leseförderung in einer Grundschule unterstützen oder einen Beitrag zu einer neuen Küche für ein Jugendzentrum leisten. Besonderen Bedarf haben in der kalten Jahreszeit Einrichtungen für obdachlose und wohnungslose Menschen. Sie werben aktuell auf der Plattform um Spenden, um bei sinkenden Temperaturen sichere Unterkünfte zu bieten und bedürftigen Menschen ein Weihnachtsessen zu ermöglichen.

Wie alle auf hiermitherz.de registrierten Organisationen können auch diese Einrichtungen darüber hinaus von Spendengutscheinen der Sparkasse KölnBonn im Gesamtwert von rund einer Million Euro profitieren, die derzeit im Umlauf sind. Zahlungswege per WERO, Kreditkarte und PayPal sind für Spendende und Organisationen kostenlos. Auch die Ausstellung von Spendenquittungen übernimmt die Sparkasse KölnBonn auf Wunsch für die Spendenden. Im Jahr ihres 200-jährigen Bestehens unterstreicht die Sparkasse KölnBonn mit der erneuten Verdopplungsaktion ihr dauerhaftes Engagement für die Menschen und das Gemeinwesen in Köln und Bonn. Allein 2025 stellte sie rund 19 Millionen Euro für mehr als 4.000 Projekte in der Region bereit und bekräftigte damit ihr Markenversprechen „Füreinander Hier“.