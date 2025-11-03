Doppelte Premiere am 20. Juni 2026

Der jecke Sommer bekommt ein neues Zuhause: Ab 2026 findet Jeck im Sunnesching erstmals im Kölner Tanzbrunnen statt. Und zum Einstand steht direkt eine weitere Premiere an, die jedes kölsche Hätz höherschlagen lässt. Erstmals sind die Höhner dabei.

Auch die weiteren Bands, die beim größten Festival für kölsche Musik auftreten, gehören zu den besten ihres Genres. Neben den Höhner stehen auf der Bühne: Kasalla, Brings, Cat Ballou, Miljö, Klüngelköpp, Druckluft, Grüngürtelrosen, Björn Heuser und Eldorado.

Damit verspricht die Premiere am 20. Juni 2026 im Tanzbrunnen ein unvergleichliches jeckes Erlebnis: direkt am Rhein, mitten in Köln, mit bester Infrastruktur und ganz viel kölschem Jeföhl.

Am selben Abend steigt die offizielle Aftershowparty im Theater am Tanzbrunnen, bevor es am Sonntag, 21. Juni 2026, mit Jeck im Sunnesching för Pänz an gleicher Stelle weitergeht.

„Im nächsten Jahr feiern wir gleich zwei Premieren, die keiner verpassen darf“, sagt Gaffel-Produktmanagerin Sally Halbritter. „Die Höhner treten zum ersten Mal bei Jeck im Sunnesching auf und wir sind gleichzeitig neu im Tanzbrunnen.“

Tickets gibt es im Online-Shop unter: jeckimsunnesching.de