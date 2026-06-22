Drei Kölner Marken, ein WM-Trikot

Zur Fußball-WM 2026 schließen sich drei Kölner Marken zusammen: spized aus dem Bereich personalisierbare Sportartikel für den Breitensport, die Privatbrauerei Gaffel und die Kölschbar. Das Ergebnis ist ein limitiertes spized-WM-Trikot, das die Kölschbar-Belegschaft durch das gesamte Turnier tragen wird.

„Unser Anspruch ist es, dem Breitensport das zu bieten, was im Profisport Standard ist – individuelle Trikots für denkwürdige Momente als Team. Dieses Gemeinschaftsgefühl kommt natürlich auch beim Public Viewing auf. Deswegen wollten wir zur WM ein einzigartige Fanshirt gestalten, das in unserer Heimatstadt verankert ist, mit Partnern, die zu Köln gehören wie wir.“ – Robin Teppich, CEO und Gründer bei spized, selbst ehemaliger Handballprofi.

Design angelehnt ans Auswärtstrikot 2026

Optisch orientiert sich das Trikot am deutschen Auswärtstrikot der WM 2026. Statt der gewohnten Sponsorenlogos stehen auf der Kölner Version die drei Partner: spized, Gaffel und die Kölschbar. Aus einem nationalen Trikot wird so eine lokale Variante mit Kölner Bezug.„Bei uns kommen während der WM Menschen aus der ganzen Stadt zusammen, um gemeinsam Fußball zu schauen. Wir von der Kölschbar lieben es, dieser Anker zu sein und ein Trikot, das diese Stadt sichtbar macht, passt perfekt dazu.“ – Dennis Busch, Betreiber der Kölschbar

Limitierte Auflage über Instagram zu gewinnen

Fußballfans können das Trikot ab sofort gewinnen. Ab dem 14.06. werden 50 limitierte Trikots über eine Instagram-Aktion verlost. Details dazu kommunizieren die drei Marken über ihre Instagram-Kanäle. „Große Turniere machen Spaß, aber Fußball lebt vor allem von den Vereinen vor Ort. Die Mannschaften von Casa Espana mit einer Spende zu unterstützen, war für uns deshalb der naheliegende Teil dieser Aktion.“ – Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement bei Gaffel

Dem Vereinssterben entgegenwirken

Trotz Rekorden bei Mitgliederzahlen, müssen immer mehr Vereine schließen. Zu wenig Mitglieder, die sich ehrenamtlich in der Vereinsorganisation engagieren möchten, zu wenig Geld. Gaffel und spized wirken dem entgegen und spenden gemeinsam 1.000 € bar und einen Trikotsatz an den Fußballverein Casa Espana. spized stattet seit Jahren Amateurvereine in Deutschland mit Trikots aus, der Bezug zum Breitensport ist Teil des Geschäftsmodells. Die Spendenübergabe findet am 18. Juni in der Kölschbar statt, gemeinsam mit dem Trikot-Reveal.