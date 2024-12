Dreifach ausgezeichnet

Die Kreissparkasse Köln wurde vom Handelsblatt in einem deutschlandweiten Firmenranking „Beste Arbeitgeber“ zu den Gewinnern des Jahres 2024 gekürt. Sie zählt zu den Top 10 Arbeitgebern, in ihrer Größenordnung (über 1.000 Beschäftigte) erreicht sie sogar Platz 3.

Das Marktforschungsinstitut SWI Human Ressources (SWI HR) untersuchte im Auftrag des Handelsblatts annähernd 2.000 Firmen. Diese wurden nach Strategien und Maßnahmenbefragt und mit Punkten beurteilt. Bewertet wurden unter anderem faire Bezahlung, die Förderung von Aufstiegschancen von Frauen und der Einsatz gegen Diskriminierung. Auch die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens, flexible Arbeitszeitmodelle sowie Familienfreundlichkeit wurden von den Analysten untersucht. Darüber hinaus kann sich die Kreissparkasse Köln über zwei weitere Auszeichnungen freuen. Erneut wurde ihr nach einem mehrstufigen Audit das renommierte „Exzellenz-Gütesiegel“ des Corporate Health Awards für ein vorbildliches betriebliches Gesundheitsmanagement verliehen. Das Gesundheitsmanagement der Kreissparkasse Köln engagiert sich mit vielfältigen Maßnahmen für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse. Das Spektrum reicht von unterstützenden therapeutischen Angeboten zur besseren Bewältigung herausfordernder Lebenssituationen, über Beratungsangebote zu Pflegesituationen bis hin zu Stressbewältigung oder Rückenschule. Zudem können sich die Beschäftigten der Kreissparkasse Köln verschiedenen Sparten der hauseigenen Sportgemeinschaft wie etwa Ballsport, Fitness, Segeln oder Laufen anschließen.

EUPD Research und die Handelsblatt Media Group zeichnen mit dem Corporate Health Award seit 16 Jahren Unternehmen aus, die mit innovativen Gesundheitsstrategien und nachhaltiger Unternehmenskultur die Arbeitswelt von morgen prägen. Als dritte Auszeichnung hat die Kreissparkasse Köln das kununu Top Company-Siegel erhalten und gehört somit zu den Top 5 Prozent der beliebtesten Arbeitgeber.

Das Siegel ist eine Auszeichnung für Firmen mit sehr guten Bewertungen auf kununu. Positive kununu-Bewertungen sind unter anderem ein entscheidender Faktor für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber bei der Jobwahl.„Wir freuen uns sehr über die Würdigungen unserer Leistungen als herausragender Arbeitgeber. Die wiederholten Auszeichnungen bestätigen, dass die Kreissparkasse Köln deutschlandweit zu den besten Arbeitgebern gehört und ein Arbeitsumfeld bietet, in dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt, gefördert und motiviert fühlen. Gerad ein Zeiten von Fachkräftemangel ist es von existenzieller Bedeutung, zufriedene und engagierte Mitarbeitende im Haus zu halten, was zugleich dabei hilft, gute Fach- und Nachwuchskräfte zu interessieren und zu gewinnen“, so Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln.