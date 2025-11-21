Wenn Tradition auf Streetwear trifft: Der erfolgreiche Kölner Instagram-Account Koelnistkool bringt in Zusammenarbeit mit den Bläck Fööss eine limitierte gemeinsame Kollektion heraus.

Was als kreative Fan-Hommage begann, mündete in eine offizielle Partnerschaft: Nach der Veröffentlichung des „Drink doch eine met“-Shirts von Koelnistkool meldete sich der Manager der Bläck Fööss. Aus diesem ersten Austausch entwickelte sich schnell die Idee für eine gemeinsame Kollektion, die nun das kulturelle Erbe der Band mit dem modernen, urbanen Stil von Koelnistkool verbindet.

„Für uns ist dieses Projekt eine absolute Herzensangelegenheit“, so Firat Mercan, Gründer und Geschäftsführer der Koelnistkool GmbH. „Die Bläck Fööss stehen wie kaum eine andere Band für Köln, für Tradition, Zusammenhalt und für dieses besondere Gefühl, das man nur hier versteht. Ihre Texte erzählen Geschichten, die Generationen verbinden, und genau diese Atmosphäre wollten wir mit in die Kollektion tragen.“

Klassiker neu interpretiert: Von „Kaffeebud“ bis „Bye bye my love“

Herzstück der Designs sind legendäre Zeilen wie „Bye bye my love“, „Drink doch eine met, stell dich nit esu aan“ und „Un dann ston se en d’r Kaffeebud“. Diese Wordings wurden gemeinsam mit der Designerin Katja Wellnitz aufgegriffen, übertragen und weiterentwickelt. Dabei wurden typische kölsche Stimmungen und Alltagssituationen herausgearbeitet und in eine zeitgemäße Bildsprache übersetzt. Das Ergebnis sind Motive, bei denen die Zitate wiedererkennbar bleiben, sich aber inhaltlich wie visuell harmonisch und authentisch in die moderne Kampagnenidee einfügen.

Mit dieser Kooperation treffen zwei Kölner Originale aufeinander – unterschiedlich in ihrem Ansatz, aber vereint in der Liebe zu Köln.

Die Kollektion ist unter www.koelnistkool.com erhältlich.