Dritte Urban-Gardening-Aktion von Gaffels Fassbrause

Lebendige Natur im urbanen Raum: Dieses Ziel verfolgt die Aktion „Begrüne deine Stadt.“ von Gaffels Fassbrause. Bereits zum dritten Mal werden gemeinsam mit dem Kölner Verein Schmitzundkunzt städtische Flächen bepflanzt, diesmal im Sülzer Triangel an der Ecke Sülzgürtel/Mommsenstraße.

Am Samstag, 23. August, sind alle, die Lust haben, den Platz mitzugestalten, zum gemeinsamen Pflanzen eingeladen. In enger Abstimmung mit dem Verein Schmitzundkunzt wurde ein Wunschzettel erstellt. Beerensträucher, insektenfreundliche Stauden, Kräuter und kleine Obstgehölze sollen die Grünfläche künftig bereichern. So wird das Stadtbild verschönert und Lebensraum geschaffen.

Los geht’s um 11 Uhr. Bis 14 Uhr wird gemeinsam gegraben, gesetzt und gegossen. Gartengeräte stehen vor Ort bereit. Wer möchte, kann natürlich auch eigenes Werkzeug mitbringen. Die Aktion steht allen offen, die sich für mehr Natur in der Stadt engagieren möchten. Gaffels Fassbrause organisiert die Umsetzung und sorgt für die Erfrischung vor Ort. Die Pflanzen und Materialien werden vom Seeberger Pflanzenhof gesponsert, der die Aktion bereits seit drei Jahren tatkräftig unterstützt.

„Die Urban-Gardening-Bewegung in Köln zeigt, wie sehr sich die Menschen mit ihrem Veedel verbunden fühlen“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Wir unterstützen gerne dieses Engagement, das perfekt zu Gaffels Fassbrause passt. Denn unser Erfrischungsgetränk steht auch für Natürlichkeit und urbane Lebensfreude.“

Die Aktion „Begrüne deine Stadt.“ wird mit einem Sonderetikett auf Gaffels Fassbrause Zitrone sowie über Social Media und klassische PR-Maßnahmen begleitet.

Schmitzundkunzt ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für nachbarschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige Stadtentwicklung einsetzt. Dabei entsteht nicht nur neues Stadtgrün, sondern auch Begegnung und Gemeinschaft. „Eine großartige Aktion von Gaffel, die wir sehr schätzen“, sagt Vorstandsvorsitzender Günter „Günni“ Schmitt. „Wir freuen uns über die Unterstützung und die öffentliche Aufmerksamkeit, die auf unsere Arbeit gelenkt wird. Es ist ein Tag, der viel Spaß macht und das Miteinander im Veedel stärkt.“

Neben dem Seeberger Pflanzenhof ist auch die Kölner Rhein-Aufräum-Kommandoeinheit (K.R.A.K.E.) wieder als Partner mit dabei. Der Verein setzt sich tatkräftig für die Beseitigung von Müll im öffentlichen Raum ein. Inzwischen zählt K.R.A.K.E. über 6.000 engagierte Unterstützer und Freiwillige, die mit regelmäßigem Einsatz für ein sauberes und lebenswertes Köln sorgen.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter gaffel.de/fassbrause/begruene-deine-stadt