Mit der DüsseldorfCard Plus wird das Reisen in der Region an Rhein und Ruhr so unkompliziert wie nie. Wer sie nutzt, fährt kostenlos mit Bus und Bahn durch das gesamte VRR- und VRS-Gebiet, inklusive RE-, RB- und S-Bahn (2. Klasse). Mit nur einem Ticket lassen sich Städte wie Düsseldorf, Köln, Bonn, Dortmund oder Essen bequem erkunden. Zusätzlich bietet die Card über 70 Ermäßigungen auf Freizeit- und Kulturangebote. Ob ein Besuch im Kölner Schokoladenmuseum, eine Schifffahrt auf dem Rhein, ein Museumsbesuch in Bonn oder Dortmund oder moderne Kunst in Düsseldorf – wer die Karte nutzt, spart bei vielen Attraktionen und kommt bequem ans Ziel. Auch zahlreiche Stadtführungen, Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen sind inbegriffen.

In Düsseldorf profitieren KarteninhaberInnen außerdem von Rabatten in Gastronomie, Hotels und Einzelhandel – ideal für alle, die die Stadt intensiver erleben möchten. Die DüsseldorfCard Plus ist als Einzel- oder Gruppenticket für 48, 72 oder 96 Stunden erhältlich. Die Buchung erfolgt bequem online: Das Ticket kann direkt ausgedruckt oder digital genutzt werden. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 24 Stunden vor Beginn möglich.

Die DüsseldorfCard Plus richtet sich an alle, die spontan oder geplant die Region entdecken möchten – ob für einen Wochenendtrip, einen Familienausflug oder einen Kurzurlaub vor der eigenen Haustür.

Weitere Informationen und Buchung: www.visitduesseldorf.de/buchen/duesseldorfcard