Eat.Play.Love am Fühlinger See

Bereits zum sechsten Mal treffen sich Anfang September unter dem Motto „Eat.Play.Love“ die besten nationalen Athletinnen und Athleten zur Offenen Deutschen Wakeboard-Meisterschaft am Boot. Während von Donnerstag bis Samstag die nationalen Titelträgerinnen und Titelträger gesucht werden, lockt der attraktive Mix aus Street-Food-Festival, musikalischem Kulturprogramm und hochklassigem Sport am Sonntag auch Europas Wakeboard-Elite an. Im Rahmen der European Wakeboard Open wird um ein Preisgeld von 5.000 Euro gefahren.

Eat.Play.Love, 02.-05.09., Fühlinger See, weitere Infos unter www.eatplaylove.de

