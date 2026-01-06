Einchecken per App, losfahren, auschecken: eezy.nrw, der Luftlinien-Tarif für Fahrten mit dem ÖPNV in ganz Nordrhein-Westfalen, wird immer beliebter. Seit seiner Einführung Ende 2021 wurden bereits 15 Millionen Fahrten gebucht. 2025 wurde ein Rekordjahr: 3,3 Millionen Fahrten im ersten Halbjahr, knapp zwei Millionen Fahrten im dritten Quartal und allein im November 895.000 gebuchte Fahrten. Die Zahlen und der Trend hin zu einer Million Fahrten pro Monat zeigen ein deutlich steigendes Interesse der Fahrgäste an diesem Tarif. Zum Vergleich: In 2024 wurden für das ganze Jahr rund vier Millionen Fahrten registriert.

„Damit hat sich der Tarif endgültig etabliert und ist eine hervorragende Ergänzung zum Deutschlandticket. Vor allem für diejenigen, die gelegentlich mit Bus und Bahn unterwegs sind, ist es das beste Angebot. Mit einem so praktischen und günstigen Tarif können wir die Verkehrswende beschleunigen“, erklärte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in Düsseldorf. Bei der Rheinbahn stellte er gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Tarifgemeinschaften, Verkehrsverbünde und Aufgabenträger auch die neue Preisgarantie vor.

Sie gilt ab 2026 in allen Teilen des Landes und ist ein Erfolgsrezept des Tickets: eezy.nrw wählt immer automatisch den günstigsten Preis (2. Klasse) für eine Fahrstrecke aus. Ist der eezy.nrw-Preis höher als das vergleichbare „konventionelle“ Einzelticket, wird er durch den Preisdeckel reduziert. Während dies bisher nur in einzelnen Regionen galt, profitieren nun alle Kundinnen und Kunden davon. Möglich wird das durch die Förderung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

Fahrtenbeispiele für ausgewählte Strecken:

Aachen Hbf – Bielefeld Hbf: seit 01. Januar 2026 25,80 Euro statt 35,20 Euro

Dahlem Bf – Solingen Hbf: seit 01. Januar 2026 14,35 Euro statt 25,32 Euro

Porz-Wahn – Dormagen Bf: seit 01. Januar 2026 4,94 Euro statt 10,25 Euro

Ahlen (Westf) Bf – Dortmund Kruckel (S): seit 01. Januar 2026 14,80 Euro statt 16,10 Euro

Das Angebot gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2027. Eine Evaluation im Jahresverlauf 2027 soll über eine mögliche Fortsetzung entscheiden. Weiterhin gilt auch: Nutzerinnen und Nutzer bezahlen für ihre Fahrten mit eezy.nrw in der 2. Klasse seit Januar maximal 63 Euro im Monat, analog zum aktuellen Preis des Deutschlandtickets. Nach Erreichen dieser Preisgrenze sind alle folgenden 2.-Klasse-Fahrten in der genutzten App in ganz NRW im gleichen Kalendermonat kostenlos.

Verantwortlich für die tarifliche Ausgestaltung von eezy.nrw ist das Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM), das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) angesiedelt ist und zugleich die Geschäftsstelle des NRW-Tarifs. Eduard Rollmann, Leiter des KCM NRW, erklärt: „eezy.nrw steht für moderne, digitale Mobilität. Mit dem neuen Fahrtenpreisdeckel schaffen wir für die Fahrgäste zusätzliches Preisvertrauen. Dieses Ziel konnten wir nur gemeinsam erreichen – durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Tarifgemeinschaften, Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen in NRW und in enger Kooperation mit dem Ministerium.“

Jubiläumsaktion: Attraktives Gewinnspiel lädt zum Mitmachen ein

Aus Anlass des Fahrten-Jubiläums möchten sich die Tarifgemeinschaften, Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen mit einem Gewinnspiel bei den Nutzer*innen von eezy.nrw bedanken und alle einladen, mitzufeiern.

In den Social-Media-Kanälen der Gemeinschaftskampagne mobil.nrw können Nutzer*innen ein „Wohlfühl-Wochenende“ für zwei Personen im Baumhaus des „V-Hotels“ in Bonn gewinnen. Das Gewinnspiel läuft vom 07. Januar bis zum 18. Januar 2026.

Weitere Zitate:

Michael Vogel, Geschäftsführer Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS): „Das Erfolgsrezept von eezy.nrw ist denkbar einfach: Kein Anstellen am Ticketautomaten, kein Tarif-Dschungel, einfach per App einchecken und losfahren. Der Preis wird per Luftlinie berechnet und ist gedeckelt. Teurer als das jeweilige Einzelticket kann eine Fahrt seit 01. Januar 2026 nicht werden. Damit wird eezy.nrw für Gelegenheitsfahrgäste in Nordrhein-Westfalen noch einfacher und transparenter.“

Dr. Oliver Mietzsch und Matthias Hehl, Geschäftsführer Westfalentarif GmbH: „Die Zufriedenheit bei den Nutzer*innen von eezy.nrw ist hoch: Kundenbefragungen zeigen, dass NRW-weit 94 Prozent mit dem elektronischen Tarif eezy.nrw »zufrieden«, »sehr zufrieden« oder sogar »vollkommen zufrieden« sind. Darauf bauen wir als Branche gemeinsam auf.“

Christiane Auffermann, Geschäftsführerin Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL): „15 Millionen Fahrten sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie wichtig digitale Lösungen für die Mobilität der Zukunft sind. Mit eezy.nrw haben wir einen Tarif geschaffen, der den Nahverkehr so einfach macht wie das Smartphone in der Hand.