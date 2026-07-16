Eigentümer gründen ISG Neumarkt e. V.

Der Kölner Neumarkt erhält eine neue starke Partnerschaft: Mit der Gründung der ISG Neumarkt e. V. bündeln Immobilieneigentümer/-innen, ansässige Gewerbetreibende und Anrainer ihr Engagement, um Kölns größten öffentlichen Platz gemeinsam weiterzuentwickeln. In den kommenden fünf Jahren sollen rund 2,5 Millionen Euro in zusätzliche Maßnahmen investiert werden, die die Aufenthaltsqualität erhöhen, den Standort stärken und neue Impulse für den öffentlichen Raum setzen.

Oberbürgermeister Thorsten Burmester begrüßt die Gründung der neuen Immobilien- und Standortgemeinschaft:„Der Neumarkt ist einer der bedeutendsten öffentlichen Plätze unserer Stadt. Wir werden verstärkt Maßnahmen auf den Weg bringen, die dazu dienen, die Aufenthaltsqualität deutlich zu steigern und den Platz als zentralen, attraktiven Stadtraum zurückzugewinnen. Mit der Gründung der ISG übernehmen die ansässigen Eigentümer/-innen und Unternehmen freiwillig Verantwortung für ihr Umfeld und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Neumarkts. Über diese Unterstützung freue ich mich.“

Ein gemeinsames Konzept für einen lebendigen Stadtraum

Der Neumarkt ist Kölns größter öffentlicher Platz und prägt das Herz der Innenstadt. Heute wird er vor allem als funktionaler Mobilitäts- und Transitraum ohne Aufenthaltsqualität wahrgenommen. Die ISG möchte dazu beitragen, den Platz Schritt für Schritt um neue Qualitäten zu ergänzen. Ziel ist es, den Neumarkt stärker als lebendigen Aufenthaltsort zu entwickeln, der Menschen zum Verweilen einlädt und die Vielfalt von Handel, Gastronomie und Kultur sichtbarer macht und stärkt.

Daniel Schild, Vorsitzender der ISG Neumarkt e. V., erklärt:

„Als ISG konzentrieren wir uns auf das Ziel, den Platz zu einem Ort zu machen, an dem man sich gerne aufhält, der zum Verweilen einlädt und immer wieder neue Besucheranlässe bietet, ihn bewusst zu erleben. Die ISG versteht sich dabei als langfristige Plattform für gemeinsames Engagement, um die Aufenthaltsqualität spürbar zu verbessern.“

Das Maßnahmenkonzept verbindet verschiedene Impulse, die den Neumarkt in seiner Entwicklung unterstützen sollen. Im Mittelpunkt steht dabei eine enge Zusammenarbeit zwischen Eigentümern, Gewerbetreibenden, Stadt und weiteren Akteuren. Ergänzende Maßnahmen tragen dazu bei, die Qualität und Pflege des öffentlichen Raums kontinuierlich zu stärken.

Darüber hinaus sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die den Neumarkt im Jahresverlauf immer wieder neu erlebbar machen. Geplant sind unter anderem eine identitätsstiftende Neumarkt-Skulptur, temporäre Lichtinstallationen, Gestaltungen des Luftraums, künstlerisch gestaltete Stromkästen sowie ein Spielangebot für Kinder. Ergänzt wird das Konzept durch die vom Haus der Architektur Köln initiierte Aktion der Roten Stühle, die weiterhin die Neumarktbesucher und -besucherinnen zum Verweilen, Begegnen und Beobachten einladen sollen.

Amelie Radwe, Projektleiterin der OTTO WULFF Placemaking GmbH, sagt:

„Gemeinsam mit den Initiatoren der ISG haben wir ein Maßnahmenpaket erarbeitet, das den Standort kurzfristig sichtbar aufwerten und langfristig stärken soll. Wir möchten den Neumarkt mit vielfältigen Bespielungen, ergänzender Reinigung und gezielten Impulsen vom Transitraum zu einem attraktiven Aufenthaltsort entwickeln.“

Langfristiges Engagement

Die ISG Neumarkt e. V. versteht sich als langfristige Initiative für die Entwicklung des Standorts. Perspektivisch streben die Mitglieder an, gemeinsam mit der Stadt Köln die Voraussetzungen für die Einrichtung einer gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft zu schaffen. Ziel ist es, das gemeinsame Engagement dauerhaft zu verstetigen und die Entwicklung des Neumarkts langfristig planbar zu gestalten.

Zu den Gründungsmitgliedern der ISG Neumarkt e. V. zählen die Kreissparkasse Köln, die Sparkasse KölnBonn, die KOERFER-GRUPPE, TERRANUS, das Kunsthaus Lempertz, das Café Riese sowie die Familie Keller-Berndorf. Die ISG steht jedoch grundsätzlich für jedermann offen, und wir hoffen, zukünftig möglichst viele weitere Mitglieder gewinnen zu können, die die Initiative der ISG Neumarkt e.V. unterstützen.