Ein Abend mit Lionel RIchie

Lionel Richie hat eine Diskografie von Alben und Singles vorzuweisen, die ihresgleichen sucht. Mit mehr als 125 Millionen verkauften Alben weltweit ist seine Musik ein fester Bestandteil der Popmusik. Richie hat einen Oscar®, einen Golden Globe® und vier Grammy Awards® gewonnen. Der aus Tuskegee, Alabama, stammende Musiker ist eine wahre Ikone der Musik.

Der Sänger ist bekannt für seine Megahits wie „Endless Love“, „Lady“, „Truly“, „All Night Long“, „Penny Lover“, „Stuck on You“, „Hello“, „Say You, Say Me“, „Dancing on the Ceiling“ und war Mitautor eines der wichtigsten Popsongs der Geschichte, „We Are the World“, für USA for Africa. Sein Songkatalog umfasst auch seine frühe Arbeit mit The Commodores, wo er einen bahnbrechenden Stil entwickelte, der sich über Genre-Kategorien hinwegsetzte und Hits wie "Three Times a Lady", "Still" und "Easy" hervorbrachte. Richie hat in 11 aufeinanderfolgenden Jahren #1 Songs geschrieben.

Der internationale Superstar kehrt nun nach sieben Jahren endlich für zwei Open Air Konzerte nach Deutschland zurück, so auch am 22. Juni in den SparkassenPark Mönchengladbach.

Der offizielle Vorverkauf startet am 04.11. an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

