Ein besonderer Cocktail für eine besondere Location

Das neue Lifestyle-Domizil PAPA RHEIN Hotel & Spa in Bingen ist im maritimen Vintage-Designlook gestaltet. Das Haus setzt auf urbanes Lebensgefühl und individuelle Ausstattung. Neben einem modernen Spa gibt es noch das Restaurant Bootshaus, das Spitzenkoch Nils Henkel betreibt. Die Bootshaus-Bar bietet einen besonderen Cocktail aus dem Gaffel-Bierbrand Papa Rhein an. PAPAs Gaffel Passion besteht aus 6cl Papa Rhein Gaffel-Bierbrand, 2cl Kokos Sirup, 2cl Pepino Peach, 8cl Maracujasaft und eine Handvoll Minze. Alles wird mit viel Eis in den Shaker gegeben und kräftig gemixt. Danach durchsieben, in ein Cocktail-Glas mit Crushed Ice gießen und mit Minze garnieren.

Die PAPA RHEIN Crew freut sich, Gaffel als Partner gefunden zu haben: „Der brandneue PAPAs Gaffel Passion bringt erfrischende Erlebnisse. Genießt die Beach Vibes in unserer Bootshaus-Bar im PAPA RHEIN Hotel & Spa mit dem leckeren Cocktail in der Hand. Wir freuen uns über die großartige Zusammenarbeit mit Gaffel aus Köln.“

Papa Rhein wird aus Gaffel Kölsch gewonnen und hat 38 Vol.-% Alk. Durch doppelte Destillation erhält dieser edle Bierbrand eine leicht hopfige Note. Die feinherben Aromen aus dem Brauprozess bleiben bei einer schonenden Brenntemperatur von 70 °C vollständig erhalten. Die Reihe Gaffel Spirits enthält sechs hochwertige Spirituosen mit Alkohol aus Gaffel Kölsch.

„Unsere Spirituosen eignen sich perfekt als Basis verschiedenster Cocktails“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Wir freuen uns sehr, dass wir im PAPA RHEIN mit seinem einzigartigen Ambiente vertreten sind.“

