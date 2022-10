Ein Feuerwerk der Emotionen

Roland Kaiser schafft es nach wie vor mühelos, seinem Publikum außergewöhnliche, hoch emotionale und unvergessliche Live-Abende zu bereiten – etwas, was dem deutschen Star-Giganten unter den Künstlern sehr am Herzen liegt und in dieser Zeit vielleicht noch wichtiger ist als je zuvor. Vor allem seine Open Air - Konzerte waren in den letzten Jahren immer besondere Höhepunkte - nicht nur bei der Kaisermania in Dresden. So wird der charismatische Ausnahmekünstler den Fans auch im Sommer 2023 mit seiner fabelhaften Live-Band ein Feuerwerk an Emotionen auf höchstem Niveau bieten. Ein Anspruch, der ihm selbst das größte Vergnügen bereitet.

Kaum ein deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche, schillernde und über so viele Jahrzehnte beständige Karriere zurück wie Roland Kaiser. Er ist eine deutsche Musik-Ikone, ein für die Bühne geborener Entertainer und absoluter Publikumsliebling – schlichtweg eine lebende Legende und Kult. Mit den für ihn typischen verwegenen, zweideutigen Songtexten und dem stets zeitgemäßen Sound garantiert Roland Kaiser seinem Publikum in über 2,5 Stunden Live-Konzert die beste Zeit des Lebens genießen zu können. Diese Garantie wird jährlich zwischen Roland Kaiser und seinen Fans erneuert und wird im Besonderen durch das jährlich wiederkehrende Musik-Spektakel Kaisermania am Dresdner Elbufer untermauert – eine echte Institution, die seinesgleichen sucht und sich mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet hat. Der Ticket-Vorverkauf für die Kaisermania 2023 wird Mitte November bekannt gegeben.

Seine mittlerweile über 48 Jahre andauernde Bühnen-Karriere bescherte ihm bis jetzt über 90 Millionen verkaufter Tonträger und eine unglaubliche Anzahl an Hits, die heute mehr als drei Generationen begeistern. Doch der im Berliner Wedding geborene und dort auch aufgewachsene Entertainer, der erfolgreich wie nie zuvor auf dem Zenit seiner außergewöhnlichen Karriere angekommen ist, steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Sich für mehr Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität und Menschlichkeit zu engagieren, war und ist ihm ein großes Anliegen.

Roland Kaiser „Alles O.K.! Tour 2023“, 17.06.2023, SparkassenPark Mönchengladbach

