Ein Jahr go.Center Köln Hbf

Zum einjährigen Bestehen des go.Centers im Kölner Hauptbahnhof lädt go.Rheinland zu einem besonderen Erlebnis ein. Am Donnerstag, 25. Juni 2026, wird das Kundencenter am Bahnhofsvorplatz (Domseite) zur exklusiven Konzertbühne. Von 19 bis 21 Uhr spielt der Kölner Pianist Thelonious Herrmann, bekannt als Stadtgeklimper, gemeinsam mit einem Bassisten der Kölner Philharmonie in intimer Atmosphäre.

Für das Exklusiv-Konzert verlost go.Rheinland über seinen Instagram-Kanal 13-mal zwei Tickets. Die Gewinnerinnen und Gewinner erwartet ein außergewöhnlicher Abend an einem Ort, der sonst für Mobilitätsservice steht und anlässlich seines Jubiläums als Raum für ein besonderes Event genutzt wird.

Um das Konzert vorzubereiten, schließt das go.Center an diesem Tag ausnahmsweise schon um 17 Uhr statt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 19:15 Uhr, bevor der Abend gegen 20:30 Uhr in einen entspannten Ausklang übergeht. Weitere Informationen zur Teilnahme am Gewinnspiel unter diesem Link.

Das go.Center am Kölner Hauptbahnhof ist mit 114 Quadratmetern das größte von insgesamt 18 Kundencentern, die im vergangenen Jahr eröffnet wurden. Erhältlich sind in den go.Centern die Tickets für den Nahverkehr (Bus, Stadtbahn, Regionalexpress-, Regionalbahn- und S-Bahn-Linien) sowie für den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Darüber hinaus erhalten Kund*innen Auskunft bei Fragen zu Abonnements und zum allgemeinen Mobilitätsangebot in der Region – so informieren die Mitarbeitenden in den go.Centern beispielsweise über die nächstliegende Mobilstation, geben Auskunft über P+R-Angebote und reservieren Fahrradstellplätze.