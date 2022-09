Remagen und der 1. FC Köln

Zuverlässigkeit, Vertrauen und Kontinuität machen starke Partnerschaften aus. Das gilt auch für die Kooperation zwischen dem 1. FC Köln und dem Traditionsunternehmen Remagen, die in der laufenden Saison bereits seit 20 Jahren besteht. Zwei Jahrzehnte, in denen viel passiert ist, mit spannenden Entwicklungen, mit vielen Aufs und Abs und mit sehr viel Emotion.

Die Produkte aus dem Familienunternehmen treffen den Geschmack der Fans, vor allem die Stadionwurst. Seit der Saison 2002/2003 versorgt der Fleisch- und Wurstwarenspezialist die Fans im RheinEnergieSTADION mit der leckeren Stadionwurst. Remagen zählt damit zu den langjährigen Begleitern des 1. FC Köln. Diese Partnerschaft wird gelebt und ständig neu erfunden, vertrauensvoll und mit vielen kreativen Ideen. Auch in schwierigen Situationen stehen sich die Partner treu zur Seite und finden immer einen gemeinsamen Konsens. So wurden auch in herausfordernden Zeiten wie etwa während der Corona-Pandemie Lösungen gefunden und Zusammenhalt gelebt.

Im Jahre 2020 wurde die Partnerschaft frühzeitig bis zur Saison 2023/24 verlängert. „Unsere Verbindung mit dem 1. FC Köln ist weitaus mehr als eine Geschäftliche“, erklärt Nina Remagen, Geschäftsführerin. „Dieser Verein begeistert, er lässt uns mitfiebern, auch mal mittrauern, doch all das verbindet. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir als Gastronomiepartner bereits so lange und so nah dabei sind.“ Die Stadionwurst vor dem Spiel, in der Halbzeit oder nach dem Abpfiff ist für viele Fans fester Bestandteil des Besuchs im RheinEnergieSTADION. Und auch rund um die Auswärtsspiele spürt man das Verlangen der Fans nach dem Stadion-Feeling, denn dann ist der Absatz der Stadion oder Meisterbratwurst im Werksverkauf in Hürth noch stärker als sonst.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jubiläum gemeinsam mit Remagen feiern dürfen. Wir bedanken uns für die jahrelange Treue eines lokalen Gastropartners, der perfekt zum FC passt. Gemeinsam werden wir in Zukunft noch viele tolle Projekte anpacken“, erklärt FC-Geschäftsführer Philipp Türoff. Neben der Stadionwurst zählen weitere gemeinsame Produkte wie der FC-Ketchup oder die FC-Fleischwurst zum festen Portfolio des 1718 unweit des Doms gegründeten Unternehmens. Auch im Handel oder im eigenen Werksverkauf an der Produktion sind die Erzeugnisse mit dem Geißbock sehr begehrt. „Wir sind dem FC eng verbunden, das ist Teil unserer Unternehmenstradition“, sagt Nina Remagen. „Diese Partnerschaft ist eine sehr besondere für uns und für unser gesamtes Team. Der FC ist für uns auch ein Stück Identität, ein wichtiges Stück Heimat.“

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!